Mondadori Retail prevede entro la fine di quest'anno 13 nuove aperture di Bookstore fra diretti e franchising. Valorizzati i reparti 0-13 anni e i fumetti. L'ingresso in TikTok

Anno molto intenso, in termini di sviluppo e quindi nuove aperture, per Mondadori Retail, che inaugura nella seconda parte del 2022 tre nuovi Mondadori Bookstore a gestione diretta in Lazio, Lombardia e Umbria, dopo le aperture a Genova e a Montenero di Bisaccia (Cb).

“Il continuo lavoro di rinnovamento e potenziamento della rete e di focalizzazione sul core business del libro hanno consentito al nostro network di consolidare la propria leadership -commenta Carmine Perna, amministratore delegato di Mondadori Retail-. Proseguiamo su questa strada, inaugurando entro la fine dell’anno 13 nuovi punti vendita, per arrivare a 25 aperture complessive nell’arco di tutto il 2022. Librerie concepite come luoghi di incontro e di scoperta per le comunità locali e di stimolo per i futuri lettori: in quest’ottica, guardiamo con sempre maggiore attenzione alle nuove generazioni, con format dedicati in store e sui canali social, e alla realizzazione di iniziative che coinvolgano il territorio”.

Non meno dinamica l'attività sul versante franchising: 10 nuove librerie entro fine anno in Friuli-Venezia Giulia, Marche, Sicilia e Veneto, dopo l’ingresso di 10 punti di vendita affiliati nella prima parte del 2022. Il piano di sviluppo di Mondadori Store mira anche al rinnovamento dei negozi a gestione diretta: entro settembre, il Mondadori Bookstore di Padova aprirà le porte nella nuova sede di piazza Garibaldi, e la libreria di Vimercate all’interno del centro commerciale Torri Bianche, si presenterà rinnovata dopo il restyling. A Milano, questo inverno, si potrà vedere la nuova versione dello storico flagship store Mondadori all'angolo tra piazza Duomo e via Mazzini, a pochi passi da Piazza Diaz.

Nuovi reparti

Si rafforza l'area bambini e ragazzi con il nuovo reparto We are junior: libri e giochi didattici rivolti alla fascia d’età 0-13 anni. Il settore, caratterizzato dai toni del giallo e del verde, ha un’identità visiva riconoscibile grazie alle decorazioni origami ispirate al mondo naturale e degli animali, che piacciono molto ai bambini.

Dedicato al mondo dei fumetti e dei volumi illustrati, dai manga alla graphic novel, dai supereroi ai grandi autori italiani, Just Comics è concepito come una fumetteria nella libreria, uno spazio adattabile alle diverse dimensioni dei locali. Partito a Milano con un intero piano nella libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele e nel Mondadori Megastore di piazza Duomo, il progetto è stato esteso a tutte le librerie a gestione diretta per poi essere adottato da un numero sempre maggiore di librerie in franchising.

Eventi

Anche in questo campo il programma si arricchisce di incontri con autori e personaggi dell’intrattenimento, e di iniziative con scuole e biblioteche. Tra le tante manifestazioni culturali in corso promosse dalle librerie Mondadori: Autori d’(A)mare a Rossano, Libri nel borgo antico a Bisceglie, Libri sulla cresta dell’onda a Formia, Morsi & sorsi di libri a Marsala, Velletri Libris a Velletri.

L'apertura del canale TikTok

Dal fisico al digitale, la relazione con i lettori si consolida anche sui social, con iniziative e contenuti che accompagnano l’esperienza d’acquisto su tutti i canali: da oggi Mondadori Store sarà anche su TikTok, che si aggiunge alle pagine Instagram e Facebook, con un racconto che parla di libri, territorio e incontri. Un viaggio alla scoperta delle librerie Mondadori in tutto il Paese, attraverso la voce dei testimonial che ogni giorno vivono il e nel punto di vendita: dai librai, che già oggi propongono rubriche e contenuti sui profili TikTok delle librerie Mondadori, ai booktokers, giovani ragazze e ragazzi appassionati di libri e lettura, con profili molto seguiti. Un format di comunicazione in grado di valorizzare il libro e le librerie, rendendole punto di riferimento per chi vuole seguire sui social le tendenze letterarie del momento.