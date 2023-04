Gallery. Mondadori evolve il format a Milano

Un punto di vendita iconico che rappresenta al momento un format unico per l'insegna. Lo store Mondadori Il Duomo di Milano si sviluppa su tre livelli e dispone di spazi immersivi

1 di 16

In un luogo iconico di Milano, piazza Duomo, Mondadori propone un format di ultima generazione sviluppato su tre piani. La libreria è stata realizzata negli spazi neorinascimentali del Palazzo dei Portici Meridionali.

“La nuova Mondadori Duomo sarà una libreria a tutti gli effetti, dove vivere il mondo del libro a tutto tondo. Rappresenta un progetto unico per il nostro network, in una piazza altamente iconica -dichiara Carmine Perna, amministratore delegato di Mondadori Retail-. Oltre al libro, focus dell’offerta, troveranno spazio tanti altri prodotti e servizi affini al mondo della cultura: dalla musica alla scrittura, dal gioco agli eventi. In definitiva, vuole essere un luogo di incontro e di diffusione di idee, un polo culturale ed esperienziale a servizio di tutta la città e di tutti coloro che vorranno sperimentarlo”.

Le caratteristiche dello store

La libreria si estende su una superficie di oltre 1.300 mq

Ha due ingressi e tre piani più un piano soppalcato

L'assortimento comprende 30.000 titoli, 8.000 storie per conquistare bambini e ragazzi, 5.000 proposte di manga e comics.

Il format

Questo concept store è stato pensato, progettato e realizzato dallo studio Il Prisma per fornire un'esperienza di acquisto completa e immersiva. Per creare una continuità con l'ambiente esterno e con la storia dell'edificio sono stati riportati alla luce elementi di particolare pregio del palazzo. Inoltre, per sottolineare il forte legame storico e valoriale del Gruppo Mondadori con la città e in particolare con Piazza Duomo, è stata creata un’insegna esclusiva per il flagship che unisce ed evidenzia i due elementi iconici: Mondadori e il Duomo di Milano. L'offerta comprende libri, dalle novità alle edizioni speciali, dal mondo ragazzi a quello dei fumetti, dalla cucina al corner in lingua inglese, ma anche l’offerta di cartoleria e musica. Presente anche una vetrina dotata di campane audio, per vivere in autonomia l’ascolto di audiolibri.

1 di 9

Il percorso espositivo

L’ingresso da Piazza Duomo crea un forte senso di continuità tra interno ed esterno. Dall’ingresso laterale di via Mazzini, il cliente viene accompagnato dal ripetersi ritmico delle arcate illuminate verso l’interno dello spazio. Al piano terra e mezzanino sono ben evidenziati i portici con aperture incorniciate da lesene e timpani al piano nobile della libreria. Una grande arena centrale è il cuore del piano terra, caratterizzato da un sistema di archi e illuminato dalla luce naturale che filtra attraverso grandi lucernari in vetro. In questo spazio saranno ospitati gli eventi. Al primo piano il visitatore trova grandi statue iconiche a dimensione naturale raffiguranti personaggi del mondo dei supereroi e dei manga. A invadere lo spazio, a uscire dalla griglia, frammenti di comics retroilluminati.

We are Junior è l’area ospitata nel piano interrato, concepita con alberi in legno, piattaforme di lettura e sedute intagliate nelle librerie. Sempre al piano -1 è situata l’area Mondolibri, dedicata ai soci del bookclub di Mondadori Store, dove i clienti potranno consultare il catalogo, le iniziative promozionali del club, in un ambiente reso ancora più accogliente dalle arcate luminose.

Un’importante novità è caratterizzata dal Cilindro Immersivo (Immersive Room) in grado di offrire a bambini e ragazzi uno spazio di interazione con mondi fantastici grazie alle tecniche di mapping e programmazione delle video-esperienze.

I servizi

Il Digital Signage permette ai visitatori, grazie alla presenza di schermi posizionati in punti strategici della libreria, di visualizzare in tempo reale tutte le novità del mondo Mondadori Duomo. Presente la rete Wi-Fi e gli schermi touch Trovalibro, posizionati su tutti i piani della libreria in modo da facilitare l’esplorazione dei prodotti. Infine, nell’ottica di velocizzare il più possibile l’esperienza, sono state introdotte anche le casse automatiche, una soluzione semplice all’utilizzo e pratica che permette di acquistare libri in modo autonomo e veloce.