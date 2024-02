Gallery. Nau!Reloove: il primo store di occhiali Nau! usati

Primo punto di vendita per il format Nau!Reloove, pensato per ridare vita agli occhiali usati, da vista e da sole, degli store Nau! in tutta Italia

1 di 7

Il format proposto a Como è per Nau! un chiaro esempio di economia circolare, in linea con l'impegno di sostenibilità economica, sociale e ambientale più volte ribadito dall'azienda. Nau!Reloove è il primo negozio di occhiali Nau! usati, aperto in via Cesare Cantù, nel cuore del centro storico, con un'offerta di occhiali usati da vista e da sole, raccolti negli oltre 150 negozi italiani del brand, e inviati nella fabbrica di Castiglione Olona secondo flussi logistici già esistenti. Qui vengono analizzati e classificati in recuperabili o non recuperabili, i primi vengono sottoposti a un processo di rimessa a nuovo che comprende sanificazione, lucidatura, cambio di viti e naselli, rifacimento delle tampografie, registrazione dell’assetto dell’occhiale ed eliminazione delle vecchie lenti da vista per poter ospitare le nuove lenti, oppure cambio delle lenti da sole.

Gli occhiali inseriti in assortimento nel negozio di Como sono contraddistinti dal marchio R©, una scelta stilistica che sintetizza l’anima del progetto: amare ancora. Invece, gli occhiali non più utilizzabili, vengono smaltiti seguendo le corrette procedure previste dalle attuali norme.

“Ci sfidiamo ogni giorno per trovare nuovi modi e nuove strade per essere sempre più sostenibili: da qui, è nata l’idea di allungare il ciclo di vita dei nostri prodotti, sfruttando la nostra rete e i nostri flussi logistici, produttivi e distributivi” spiega Monica Salvestrin Brogi, co-founder di Nau!.