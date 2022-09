Gallery. Nike Live arriva a Roma

Il concept Nike Live arriva nella capitale italiana e ripropone il format già sperimentato nel nostro Paese, un luogo digitalizzato e contemporaneo

Gruppo Percassi continua a sviluppare il format Nike Live che arriva a Roma, al centro commerciale Euroma2. Nike by Eur offrirà una gamma di prodotti e servizi digitali e personalizzati premium in-store.

Il format Nike

Il marchio intende potenziare l'esperienza di acquisto dei consumatori con format sempre più evoluti e progettati per questo obiettivo. Lo store vuole anche essere un punto di incontro e di aggregazione dei Nike Member di Roma, che si possono radunare nell’arena di benvenuto collocata all’ingresso del negozio e dedicata alla community Nike nelle più svariate occasioni: dai nuovi arrivi esclusivi, ad assortimenti rinnovati o per testare nuovi servizi e iniziative in-store.

I servizi

Presenti nel punto di vendita lo Scan to Learn per trovare taglie e colori dei modelli prescelti sia in-store che online, il Member Rewards, per accedere a prodotti ed esperienze esclusive riservate agli iscritti, accrescendo la convenienza di acquisto. Tra i servizi disponibili anche il Click&Collect, con la possibilità di effettuare l’acquisto online per passare in seguito allo store fisico per ritirare l’ordine.