Nike Live apre il secondo store, Nike By Orio al Serio: è a Oriocenter Selected Stores, in partnership con Gruppo Percassi, licenziatario per il Sud Europa

A una settimana dall'apertura a Madrid del secondo Nike Live in Spagna, al Parquesur Shopping Center, Nike Live replica in Italia, dopo il primo negozio Nike by Arese, il secondo store, Nike By Orio al Serio, offrendo uno spazio digitalizzato e progettato per fornire la migliore esperienza fisica di acquisto ai membri Nike. Il punto di vendita, di proprietà e gestione di Gruppo Percassi, partner licenziatario di Nike per il Sud Europa, è all'Oriocenter Selected Stores a Orio al Serio (Bg) .

Il nuovo negozio propone servizi digitali e personalizzati premium: tutto, assortimento offerte design, è fatto su misura per le persone che vivono, lavorano, fanno sport a Orio al Serio e dintorni. Progettato per un'esperienza di acquisto personalizzata, permette di fare acquisti secondo i propri tempi e di sentirsi come a casa. È uno spazio dove invitare i membri locali di Nike, si tratti di arrivi esclusivi, o dell'area di benvenuto all'ingresso con un’arena dedicata alla community, dove i consumatori possono incontrare tutti gli Store Athlete di Nike, preparati per rispondere alle esigenze del consumatore, offrire benvenuto e conoscenza locale ad ogni visita. Il negozio è arricchito di loro note personali e consigli utili sugli ultimi prodotti.

I servizi Nike by Orio sono ottimizzati digitalmente attraverso la Nike Membership che offre accesso prioritario a prodotti ed esperienze esclusive riservate agli iscritti. Entrando nel punto di vendita, i membri Nike vedranno apparire sulla loro Nike App una selezione di funzionalità di Nike App at Retail, come Scan to Learn e Member Rewards, che accrescono la convenienza di acquisto e la scelta. Con l’app si esegue la scansione dei codici a barre per trovare taglie e colori disponibili, in negozio e online. C'è anche il servizio clicca&ritira (Click&collect), ormai un must per tutti i retailer che si rispettino.

Nike e la sostenibilità: grazie al servizio Rad (Recycle and Donation) si possono portare scarpe e abbigliamento usati di ogni marca al Nike by Orio al Serio. Il team consegnerà i prodotti ai partner Nike per donarli o riciclarli.