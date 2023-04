Ovs, nuovi investimenti dopo i conti in crescita del 2022

La società ha chiuso l’ultimo esercizio con i principali indicatori in crescita a due cifre percentuali e adesso punta a rafforzare le quote di mercato con nuovi prodotti e un rafforzamento della rete di vendita

Nuove linee di prodotto, l’espansione della rete di vendita in Italia e all’estero, la crescita dell’e-commerce e l’ottimizzazione delle operations. La presentazione dei risultati relativi all’ultimo esercizio, è stata l’occasione per presentare le linee di sviluppo di Ovs.

Vendite e redditività in forte progresso

Tutti i marchi del gruppo hanno registrato andamenti positivi e questo ha consentito di chiudere l’anno fiscale (al 31 gennaio) con vendite nette in crescita dell’11,3% a quota un miliardo e mezzo di euro.

L’Ebitda (indicatore di redditività) è cresciuto del 22,4% rispetto a un anno prima, a 180,2 milioni di euro, con un +31,5% nel quarto trimestre che lascia immaginare un effetto trascinamento positivo sull’esercizio in corso, mentre l’utile netto consolidato rettificato (senza cioè considerare le voci straordinarie) è balzato in avanti del 75,2%, a quota 78,4 milioni di euro.

Alla luce di questi risultati, il management ha deciso di proporre all’assemblea degli azionisti un dividendo di 0,06 euro per azione, in incremento del 50% rispetto al precedente esercizio.

Nuovi prodotti per accelerare la crescita

Anche l’outlook è positivo, con l’azienda che afferma di attendersi “una forte crescita nei prossimi anni”. Tra le direttrici di crescita, ci sono nuovi progetti di prodotto e di partnership, con l’obiettivo di diventare un polo di attrazione per una clientela sempre più ampia e trasversale. L’azienda annuncia che proseguirà nel “processo di ristrutturazione dei negozi, per renderli sempre più accoglienti”. Inoltre “continuerà l’arricchimento dell’assortimento nella fascia premium”, con l’introduzione di Piombo Kids ed il rilancio di B Angel per la donna giovane, mentre Upim beneficerà della rivisitazione dell’iconico marchio Les Copains, acquisito nel 2022.

Ovs fa sapere, inoltre, che punterà “a stimolare nuove occasioni d’acquisto con l’introduzione di prodotti non in sovrapposizione con l’attuale offerta”. In particolare verranno sviluppate internamente “collezioni dedicate ad alcune attività sportive: l’offerta, studiata in ottica leisure e non agonistica, si baserà su capi trasversali realizzati in tessuti tecnici performanti e confortevoli e sarà riconoscibile grazie a brand dedicati”.

Focus sulla rete di vendita e sulla digital transformation

Il negozio fisico sta tornando a dimostrarsi il canale preferito dagli italiani per il loro shopping di abbigliamento, dopo le difficoltà di inizio pandemia. Ovs continuerà a rafforzare la propria rete nelle sue due componenti principali di negozi diretti full format nei bacini principali (soprattutto Upim) e negozi di piccolo formato, in franchising nei centri urbani minori. È inoltre in fase di test un nuovo formato di negozio dedicato esclusivamente all’underwear, “dai primi risultati soddisfacenti”, fa sapere l’azienda.

Proseguirà inoltre lo sviluppo internazionale dell'insegna Ovs e vi sarà un’attenzione crescente alla transizione digitale, puntando sulla flessibilità della supply chain e su un nuovo magazzino automatizzato, “che permetterà di abbattere i costi di movimentazione delle merci”.

Infine, quanto alle operations, Ovs sta “avviando l’implementazione di innovativi sistemi di cassa, che garantiranno una maggiore funzionalità a favore di un migliore tasso di conversione ed una maggiore efficacia del Crm”.