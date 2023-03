Gallery. Penny si rafforza in Calabria con un punto di vendita a Cutro (Kr)

A soli due mesi dall’apertura del punto di vendita di Vibo Valentia, Penny punta ancora una volta sulla Calabria e apre a Cutro (Kr) il quinto supermercato nella regione

Il piano di espansione di Penny (Rewe) sul territorio italiano prosegue con nuove aperture e restyling di store allineati alla più moderna immagine dell'insegna, raccontata in questo articolo. A soli due mesi dall’apertura del punto vendita di Vibo Valentia, Penny punta ancora una volta sulla Calabria con un negozio, il quinto nella regione, realizzato a Cutro (Kr), situato in via Nazionale, ad angolo con via Polonia. Il supermercato occupa lo spazio che ospitava precedentemente un altro store chiuso da diversi anni.

Le caratteristiche dello store

Il negozio si sviluppa su una superficie complessiva di 890 mq

Propone in assortimento 2.000 referenze

Dispone di un parcheggio comprensivo di 101 posti auto

Impiega 15 collaboratori.

Il format

Questo store segue le caratteristiche già raccontate in questo articolo, con l'apertura del punto di vendita di Palermo. L'area freschi, che apre sull'ortofrutta, comprende gastronomia servita e macelleria, pasticceria e punto caldo, tra le novità del nuovo format. "L’ampia offerta -spiega l'insegna- nasce dalla volontà di diventare un punto di riferimento per soddisfare i bisogni dei clienti presenti nel paese, da sempre costretti a spostarsi nella vicina Crotone per diverse esigenze".

L'impegno sostenibile

In linea con la filosofia che mira al rispetto per l'ambiente, Penny rivolge grande attenzione alla sostenibilità all’interno del suo percorso Viviamo sostenibile. "Garantiamo in tutti i nostri nuovi punti di vendita -aggiunge- le attività di lotta allo spreco alimentare, rispetto per l’ambiente e responsabilità sociale con i partner di valore, parte integrante della storia del brand, con un approccio responsabile e innovativo".