Gallery. L’immagine rinnovata dello store Penny di Palermo

Il punto di vendita Penny di Palermo, in via Leonardo Da Vinci, rimodula il suo layout portando le corsie espositive in orizzontale

Dopo il cambio insegna Penny (Rewe) sta rimodulando la sua rete per rendere più moderni i suoi store. In Sicilia, a Palermo, si sta attuando un cambiamento del layout di alcuni store. Ne è un esempio emblematico il punto di vendita di Palermo, situato in via Leonardo Da Vinci nel quale il gruppo ha invertito il senso delle corsie espositive, non più verticali ma orizzontali. "Questo significa un totale rinnovamento del layout -spiega Willy Marino, responsabile Penny per Sicilia e Calabria dove sono attivi rispettivamente 31 e cinque store-. Come prima corsia abbiamo, subito dopo l'ortofrutta, la prima colazione e in chiusura l'area promo che, nel vecchio layout, era posizionata molto prima. Questo cambiamento ha portato, inevitabilmente, anche a modifiche sul display delle categorie merceologiche". Sul perimetro in fondo al negozio i banchi serviti di gastronomia e macelleria. Rinnovato anche lo store palermitano di via Alfieri che segue le stesse caratteristiche e riporta sui banchi serviti le tipiche maioliche siciliane che saranno utilizzate per rendere distintivi gli store dell'Isola.

Le caratteristiche dello store

Il punto di vendita si sviluppa su una superficie di 900 mq

L'assortimento conta circa 1.500 referenze

In barriera sono attive quattro casse

L'organico conta 19 addetti.

Lo sviluppo della rete

Per quanto riguarda il restyling dei punti di vendita, Penny ha in programma nuove operazioni sia a Palermo che a Catania. In particolare, nel negozio del capoluogo siciliano, situato in zona San Lorenzo saranno introdotti la macelleria e il punto caldo con polli allo spiedo che andrà a completare la proposta dell'insegna.

Lo sviluppo della rete proseguirà, inoltre, con l'apertura prevista nel corso dell'anno di due store in Sicilia.