Parte da qui il rilancio di Penny Italia, che ha messo a punto un nuovo logo, che sottolinea un nuovo format con i freschi e posizionamento più aderente ai bisogni dei consumatori italiani

Parte da Saronno (Va), il nuovo corso di Penny Italia con il nuovo logo Penny,punto con uno store situato in un quartiere residenziale vicino al centro, sviluppato su una superficie di vendita di circa 870 mq, una dimensione più ampia della media della rete (650 mq) e con un ampio parcheggio raso a disposizione. Questa apertura è la 94 di Penny Italia in Lombardia, la sesta in provincia di Varese.

Posizionamento

Il nuovo marchio vuole sottolineare il nuovo posizionamento dell’insegna che si propone come sinonimo di una spesa semplice, giusta e vicina al cliente: fisicamente con negozi che svolgono il ruolo di prossimità nel quartiere sia digitale, non solo con Pennyacasa, l’home delivery lanciato un anno fa, ma con una serie di attività digitali, dalla carta fedeltà ai volantini, che permettono anche l’applicazione di logiche di Crm più approfondite e puntuali.

Layout

Classica apertura sull’ortofrutta, con un’isola centrale per la merce sfusa e confezionata, abbinata a piante e fiori per la vendita ma anche come elemento decorativo. A completamento, l’isola è circondata da scaffali sia refrigerati per la quarta e quinta gamma sia per prodotti biologici e salutistici (frutta secca) sia sfusa sia confezionata.

Il percorso prosegue lungo un corridoio sul quale si affacciano i murali per latticini e salumi, che espongono prodotti sia mdd (che rappresentano l’85% dell’assortimento totale) sia prodotti di marca. Particolare rilevanza viene data alla nuova linea Welless, che vuole soddisfare i bisogni salutistici di una crescente fascia di clientela sia Le Specialità Cuore di terra, la linea premium per le eccellenze gastronomiche locali.

Parliamo di un’offerta complessiva di circa 2.000 referenze.

Banchi freschi

Penny,punto vuole differenziarsi per il focus su freschi e freschissimi, i cui driver di differenziazione sono il reparto macelleria e il banco assistito per la gastronomia i reparti assistiti, macelleria (settembre 2020) e gastronomia con punto caldo. In particolare il banco gastronomia, entro il 2023, sarà inserito in 94 store, mentre i punti caldi saranno 34. A fianco il reparto pane self service e una vasca dedicata alla pasticceria tipica locale.

Sostenibilità

Penny, punto si caratterizza come un format che presta una grande attenzione alla sostenibilità e al rispetto per l’ambiente. Dalla partnership con Too Good To Go, in materia di spreco alimentare, alla collaborazione con Coripet per il riciclo della plastica, sino alle tecnologie con basso impatto ambientale in grado di migliorare la percezione dell’ambiente e l’esperienza di acquisto. L’obiettivo di ottenere la massima qualità riducendo i consumi è stato perseguito installando corpi illuminanti a LED con bassi consumi energetici ed alta resa cromatica e banchi frigoriferi con chiusure vetrate in grado di abbattere i consumi e migliorare il comfort climatico lungo il percorso di acquisto.

Nel nuovo negozio, lavoreranno 14 dipendenti, di cui 5 neo assunti