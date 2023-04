Gallery. Pull&Bear: il flagship store di Milano

Iconico il flagship store Pull&Bear (Inditex) aperto in via Torino. Il punto di vendita, il primo con la nuova immagine, si estende su tre piani

1 di 10

Nuovo flagship store a Milano per Pull&Bear, il marchio di moda giovane del gruppo Inditex, che apre in via Torino uno dei suoi store più rappresentativi, il primo con l'immagine di ultima generazione.

Le caratteristiche dello store

Il punto di vendita si estende su una superficie di oltre 1.300 mq

Si sviluppa su tre piani

Si avvale di un team di lavoro di 50 persone.

Il format

Si tratta di un concept innovativo, funzionale e digitalizzato. La ristrutturazione dell’edificio conserva la caratteristica architettura interna del negozio, con archi e strutture metalliche. Introdotta una struttura regolabile mentre l'esposizione è stata alleggerita per concedere al consumatore una panoramica ampia del negozio. Gli interni accostano texture bianche, finiture metalliche ed elementi luminosi. Inoltre, per mettere in risalto e conservare le sue peculiarità architettoniche, questo flagship è stato arredato con mobili che si sposano perfettamente con le caratteristiche dell’edificio. La comunicazione in negozio viene proposta in formato digitale attraverso schermi multiposizione con fasce luminose in policarbonato. Con questo nuovo concept, Pull&Bear mantiene il sistema di pagamento

automatico come parte del processo di digitalizzazione del negozio. Inoltre, viene integrato un servizio automatizzato per la consegna e la restituzione degli ordini online, che funziona

ininterrottamente 24 ore al giorno.

L'assortimento

L'offerta propone le collezioni uomo e donna in linea con lo spirito giovane, casual e dinamico del marchio.