Gallery. Sephora rinnova lo store di Milano

Spazio rinnovato per Sephora a Milano, in linea con il format moderno. Lo store si arricchisce di nuovi servizi per una migliore esperienza di acquisto

1 di 6

L'insegna sta attuando un piano di rinnovamento dei negozi della sua rete. In questo contesto rientra il restyling del punto di vendita Sephora di Milano Porta Nuova, sviluppato su un'area di 300 mq.

Lo store è stato rinnovato in linea con l'immagine moderna del marchio e conta oggi nuovi servizi per potenziare la shopping experience dei clienti, come nel caso del servizio prenotabile di Hair Diagnosis, ossia sessioni da 15 minuti per identificare la tipologia del capello e del cuoio capelluto, durante le quali saranno indagate le principali abitudini in ambito haircare (quali trattamenti, quale styling e quali prodotti vengono impiegati abitualmente). Da qui ne seguirà una routine personalizzata che guiderà il cliente step by step: dalla detersione, al trattamento, passando per la protezione, per finire con lo styling. Tra i nuovi servizi anche Armomake-up ossia la fusione tra make-up e armocromia per scoprire la palette colori più adatta al proprio incarnato.

Confermati, invece, in ambito skincare il servizio di Skindiagnosis che consiste nell'analisi della pelle attraverso un innovativo scanner di luce a led ed un potentissimo zoom, e il Brow Bar di Benefit Cosmetics che parte dal Brow Mapping, una consulenza personalizzata in 3 fasi che identifica la forma perfetta delle sopracciglia per il viso.