Zalando-Sephora: nuova esperienza online per acquistare beauty

La collaborazione consente ai clienti italiani di comprare cosmetici nella sezione dedicata di Sephora, all'interno del sito di Zalando

La piattaforma web del mondo moda e lifestyle Zalando e il player del beauty Sephora, estendono anche all'Italia la loro collaborazione strategica, già attiva sul mercato tedesco, creando uno spazio beauty all'interno delle pagine web di Zalando.

Nella sezione Zalando Beauty sarà presente una categoria Sephora dedicata, che permetterà ai clienti italiani di visitare e acquistare tutti i brand curati da Sephora sulla piattaforma web di Zalando, fra cui marchi prestigiosi ed esclusivi come Charlotte Tilbury, Fenty Beauty, Dyson, Olaplex, Chloe, Carolina Herrera.

La partnership combina la customer experience e la conoscenza approfondita dell’eCommerce di Zalando con la cura dei contenuti di Sephora.

“Siamo estremamente orgogliosi di essere il secondo Paese in Europa, dopo Sephora Germania, ad aver attivato questa partnership strategica con Zalando -afferma Beyhan Figen, general manager Sephora Italia-...Questa collaborazione nasce con l’obiettivo comune di creare una perfetta customer experience nei settori beauty, fashion e lifestyle all’interno di un’unica piattaforma, raggiungendo milioni di clienti”.

Per Zalando, il settore della bellezza rappresenta un'interessante opportunità di crescita, dato che, secondo l'azienda, il mercato del beauty online in Italia e in Europa è ancora oggi largamente inesplorato. Puntualizza Riccardo Vola, general manager Italy and Spain di Zalando: "Vogliamo ispirare i nostri clienti italiani dando loro la possibilità di trovare la perfetta selezione di moda e bellezza all’interno di un’unica piattaforma, e al contempo, contribuire al successo digitale dei nostri partner".

Come in Germania, Sephora si unisce al Partner Program di Zalando in Italia. Le due aziende (fanno sapere Sephora e Zalando tramite nota stampa congiunta) condividono valori simili per tematiche come la sostenibilità, la diversità e l’inclusione. Sephora e Zalando, cioè, hanno assunto impegni concreti a lungo termine per quanto riguarda un assortimento più sostenibile, la riduzione dell’impatto ambientale nelle proprie operazioni e la creazione di un’esperienza inclusiva per tutti i clienti.