Gallery. Shein torna a Napoli con un pop-up store

Shein, e-retailer di moda, beauty e lifestyle, torna a Napoli per una due giorni che fa seguito all'esperienza del temporary store aperto in città a giugno

La presenza offline di Shein sul territorio italiano, e-retailer di moda, beauty e lifestyle, è ormai una consuetudine che si ripete più volte all'anno in differenti città italiane. Dopo le aperture pop-up a Torino, lo scorso marzo e a Milano a dicembre, Shein sceglie Napoli. Il brand è stato protagonista per una settimana, dal 16 al 21 giugno, all'interno dello storico Salone Margherita, in via Giuseppe Verdi 5, nella cornice della galleria Umberto I, nel cuore della città ed è tornato per due giornate, il 5 e il 6 luglio, nella stessa location. La due giorni è stata impostata per fornire ai fan del marchio spazi di shopping ma anche di intrattenimento.

L'assortimento comprendeva le linee più amate del marchio, oltre che alcuni pezzi della collezione primavera estate 2023 con un focus dedicato ai costumi e al mondo beachwear.