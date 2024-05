Gallery. Sole365 (Selex): il format moderno di Marcianise (Ce)

In linea con la formula every day low price, Sole365 (Selex) apre uno store a Marcianise (Ce). I reparti freschi serviti si confermano punto di forza dell'offerta, nuova l'area ristoro Civà365

Nuovo punto di vendita Sole365, insegna di AP Commerciale (Megamark-Selex), aperto al centro commerciale Campania di Marcianise (Ce) con un format moderno, dal design contemporaneo e nuovi spazi.

Il punto di vendita

Lo store si estende su un'area di 2.500 mq

Conta in assortimento oltre 15.000 referenze di cui 2.000 mdd Selex

di cui Impiega 120 addetti.

Il format appena realizzato ha visto una rivisitazione dell’architettura e dell’organizzazione cromatica con l'obiettivo di orientare il cliente lungo il percorso di spesa. Tra le novità

l'area ristoro Civà365 con un'offerta declinata per i vari momenti della giornata, dalla colazione alla cena, con possibilità di consumo instore o disponibilità di take away.

L'insegna, che adotta il modello commerciale dell’Edlp (Every Day Low Price), conferma

la sua filosofia e si impegna costantemente nel mantenere i prezzi bassi 365 giorni l’anno. I punti di forza rimangono i reparti freschi serviti: pescheria con un pescato mediterraneo, salumeria, panetteria, con prodotti da forno di propria produzione, pasticceria, macelleria, ortofrutta posta in apertura come da consuetudine, considerata fiore all'occhiello dell'insegna e premiata per il terzo anno consecutivo con il CX Store Award come Miglior Reparto Ortofrutta in Italia, come raccontato su Fresh Point Magazine. Completa l'offerta l'enoteca valorizzata da soluzioni di arredo distintive per evidenziare lo spazio.

I servizi

Sole365 ha implementato il servizio di spesa online su Così Comodo disponibile su tutta l’area di Caserta e Marcianise con duplice possibilità di consegna: a domicilio o click & collect.