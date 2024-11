Gallery. Spazio Conad (Cia) si rinnova a Forlimpopoli (Fc)

Cia-Conad ristruttura l'ipermercato Spazio Conad di Forlimpopoli (Fc) dove introduce petstore e corner Unieuro. La parafarmarcia, prima autonoma, è stata inserita lungo il percorso interno

1 di 7

Nuovo look per l'ipermercato Spazio Conad di Forlimpopoli (Fc), locomotiva alimentare del centro commerciale Le Fornaci. Lo store (Cia-Conad) ha rinnovato gli ambienti per rendere più funzionali gli spazi.

"Il negozio è stato pensato per rispondere perfettamente alle esigenze del territorio e grazie alla passione e alla professionalità dei soci si propone come punto di riferimento per tutta la comunità, che qui troverà sempre non solo la nostra convenienza, ma anche il calore umano e il sorriso che ci contraddistingue" ha dichiarato Luca Panzavolta, amministratore delegato di Cia-Conad.

Il punto di vendita

Lo store si estende su un'area di 4.500 mq

In organico 88 persone

L’orario di apertura: lun-dom 8-20.30.

Dopo una profonda ristrutturazione, iniziata a fine settembre, gli ambienti sono stati completamente rinnovati: dai pavimenti all’illuminazione, fino agli arredi e ai reparti di produzione interna, anche la comunicazione instore ha acquisito un nuovo volto. Il Pet Store, la parafarmacia, che ora si trova all’interno dell’area di vendita, e il corner Unieuro rappresentano alcune delle proposte che arricchiscono l’offerta.

L'area dei freschi comprende ortofrutta, macelleria, con lavorazione tradizionale in osso e banco servito, pescheria, panetteria con pane fresco preparato ogni giorno dai fornai Conad, pasticceria e gastronomia con una vasta scelta di pietanze calde e fredde. L’offerta si completa con reparti non alimentari, come tessile, casalingo, cancelleria, giocattoli, brico e libri, e corner dedicati a piante e fiori, bottega del caffè, dolci, sapori dal mondo, enoteca e profumeria.