Gallery. Spazio Conad di Fasano si rinnova

Immagine rinnovata per lo store Spazio Conad di Fasano (Br) dove sono state ampliate le per i reparti freschi serviti e a libero servizio e ammodernata la cantina

1 di 7

Nuovo look per il punto di vendita Spazio Conad di Fasano (Br), riaperto dopo i lavori di restyling. Lo store, sitato sulla strada statale 16, al km 859, ha visto l'ampliamento e l'ammodernamento dei reparti presenti: ampliata l'ortofrutta dove sono stati inseriti banchi

in legno dedicati, un nuovo murale dedicato ai prodotti di IV e V gamma, inoltre è stato potenziato il comparto per la frutta secca e i legumi che oggi godono di un'area dedicata. Più grande anche il reparto pane e pasticceria, presenti sia assistito che a libero servizio. In questo caso sono stati inseriti nuovi banchi e gondole. Stessa cosa in gastronomia dove ci sono ora banchi rinnovati e couvette per il libero servizio. I lavori hanno permesso anche di inserire un banco prosciutteria con un'offerta di prosciutti taglio a mano e banco e tre couvette per salumi e formaggi per dare maggiore spazio al libero servizio. Potenziata la macelleria dove è stato sostituito il banco assistito e inserite due vasche per ampliare l'assortimento dedicato alle nicchie di specializzazione e, in particolar modo, le linee sapori & idee e sapori & dintorni. Di fronte la pescheria trova oggi spazio una cantinetta indicata da specifica comunicazione. Lo store si estende su un'area di 3.500 mq, dispone di 12 casse e impiega 51 addetti.

Soluzioni green

I lavori di restyling sono stati indirizzati anche a soluzioni sostenibili nel rispetto dell'ambiente e in un'ottica di risparmio energetico. Infatti, sono stati sostituiti tutti i banchi e i frigoriferi, prediligendo murali e vasche con sportelli. Sostituito anche l’impianto di illuminazione presente sui freschi con neon e faretti led.