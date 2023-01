Gallery. Spesa facile, il format every day low price di Cia-Conad

Cia-Conad continua a investire sul format Spesa facile che adotta la formula dell'every day low price. Nuove aperture sono previste nei prossimi mesi

Il punto di vendita Conad di Quarto D'Altino (Ve) di Cia-Conad si rinnova e cambia insegna diventando Spesa facile. "Questo format -spiega la direttrice assistenza rete di Cia-Conad, Federica Corzani- è l'Everyday low price di Commercianti Indipendenti Associati. Si tratta di un'insegna che risponde in maniera diretta e molto efficace al bisogno di convenienza. È un format che Cia ha attivato oltre 5 anni fa. Con Quarto d’Altino siamo a 15 punti di vendita e arriveranno a una ventina nei prossimi anni, un numero consistente per la nostra rete. Gli Spesa facile sono punti vendita che offrono un servizio completo, con banchi serviti e le lavorazioni: carne, banco servito dei salumi e latticini e, ove possibile per la metratura, la pescheria su ghiaccio. Il posizionamento è quello di un punto vendita che non fa promozioni ma offre tutti i giorni il prezzo basso. La crescita a doppia cifra negli incassi di questi punti di vendita durante tutto il 2022, non tutta dovuta all'inflazione ma anche a deciso incremento degli articolo venduti, è la testimonianza che il formato distributivo riscontra in maniera significativa le esigenze dei nostri clienti".

Le caratteristiche dello store

Il supermercato si sviluppa su una superficie di 650 mq

Si trova in via Aldo Moro 108

Ha uno staff di 15 collaboratori

Il negozio è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20, la domenica dalle 8,30 alle 20.

La convenienza e la valorizzazione del territorio

Attraverso il percorso Siamo Veneto, Cia-Conad valorizza le produzioni locali provenienti da aziende con cui la cooperativa collabora. Le referenze sono contrassegnate da apposita comunicazione perché risultino ben evidenti ai clienti.

La convenienza è tra i driver di questa insegna. "Con questo nuovo Spesa Facile -dice il direttore operativo di Cia-Conad, Valentino Colantuono- portiamo tutti i punti di forza di Conad, leader di mercato in Italia. Il formato offre un forte ribasso dei prezzi su base continuativa e un assortimento più ampio, in cui spiccano la qualità e la freschezza del reparto ortofrutta e la grande attenzione alle referenze del territorio, come carni, salumi e formaggi".