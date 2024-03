Uniqlo raddoppia la presenza a Milano

Secondo punto di vendita a Milano per Uniqlo pronto ad aprire in piazza Gae Aulenti. Per l'occasione, l'insegna ha avviato sinergie strategiche con Adi Design Museum e Bam - Biblioteca degli Alberi Milano

Dopo l'annuncio dell'apertura a Roma, la prima per l'insegna nella Capitale e la seconda sul territorio nazionale, Uniqlo annuncia ufficialmente anche l'apertura del secondo punto di vendita nel capoluogo lombardo, in programma per il 2 maggio. Lo store sarà realizzato in Piazza Gae Aulenti, nel quartiere di Portanuova.

Mark Barnatovic, Coo di Uniqlo Italia sottolinea l'entusiasmo per l'imminente apertura, e annuncia l'avvio di nuove partnership, come quella con Adi Design Museum e Bam - Biblioteca degli Alberi Milano. "Si tratta di due importanti realtà locali in sinergia con la nostra filosofia LifeWear e che ci aiuteranno a diventare parte della comunità di Portanuova" dice.

Le collaborazioni

Uniqlo, infatti, sosterrà da un lato Adi Design Museum, istituzione che promuove la qualità del design Made in Italy, promuovendo la mostra Origin of simplicity - 20 Visions of Japanese Design, inaugurata il 23 marzo e in programma fino al 9 giugno 2024. Per tutta la durata della mostra, ci sarà una scontistica sul biglietto per visitare la mostra, a fronte di un acquisto effettuato presso i negozi Uniqlo di Milano. Dall'altro lato, il marchio sarà al fianco di Bam, giardino botanico contemporaneo nel cuore di Milano, offrendo esperienze culturali a contatto con la natura. Infatti, ogni prima domenica del mese, a partire dal 7 aprile, Uniqlo contribuirà ai Bam Community Days, una serie di attività incentrate su temi legati alla natura, alla sostenibilità e alla comunità. I laboratori sono giornate di festa e di apprendimento per adulti e bambini.