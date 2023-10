Gallery. Urban Jungle debutta a Napoli con un format evoluto

Arriva nel capoluogo campano il concept store Urban Jungle con un'ambientazione moderna caratterizzata da strutture in allluminio e soluzioni hi-tech

Sbarca a Napoli il concept store di ultima generazione di Urban Jungle con la consueta offerta di articoli streetwear & sneaker culture. Il punto di vendita è situato in un'area centrale del capoluogo campano, in via Toledo, e si estende su una superficie di oltre 180 mq.

L'ambiente, progettato dallo Studio Poiesis, è caratterizzato dall'uso di materiali ed elementi industriali con un richiamo al mondo dell’intrattenimento come nel caso dei Linear Led e dei numerosi schermi disposti in più aree del negozio attraverso i quali l'insegna fornisce informazioni e comunicazione ai consumatori. La sensorialità in questo spazio assume un ruolo di primo piano perché cattura l'attenzione del cliente, si inserisce naturalmente nel contesto di strutture in alluminio che rendono distintivo il punto di vendita e potenziano la comunicazione. Per le pareti di sfondo sono stati scelti palette di grigi, con trame e texture, con l'obiettivo di far risaltare l'assortimento di sneakers e apparel dei migliori marchi internazionali disposti a muro su scaffali dedicati.

In area cassa sono stati disposti banchi per l'esposizione di articoli come libri, vinyl collectible toys, accessori incastonati all'interno di vetrine che gli conferiscono una visibilità importante.

La storia di Urban Jungle

L'insegna nasce a Malta nel 1993 e nel 2006 apre i suoi primi store in Italia. Oggi conta una rete di oltre 25 punti di vendita dislocati anche a Malta, Marocco, Algeria e Nigeria. Il progetto di espansione prevede un'ulteriore apertura in Kenya. Urban Jungle opera sia online che offline e propone un assortimento dei migliori brand sportswear e sneakers.

"La nostra passione per la Street Culture, l’aggregazione sportiva e tutto ciò che riguarda lo stile e le sneakers -spiega il gruppo-, ci spinge a migliorare i centri d’aggregazione urbani nei quali sono presenti i nostri store, per creare comunità unite, inclusive, multietniche e senza nessun tipo di barriera, che sia sociale, fisica oppure mentale". E aggiunge: "La nostra policy è sempre la stessa da trent’anni, ossia garantire le ultime novità streetwear, le sneakers più amate e richieste del momento, gli accessori più esclusivi sempre ad al prezzo giusto di retail, che solo un rivenditore autorizzato come il nostro può garantire".