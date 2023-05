Gallery. Yolo: a Milano il primo store senza brand

Debutta a Milano Yolo, l'insegna che propone in assortimento capi di 100 marchi nazionali e internazionali ma senza etichetta

Addio alla logomania, arriva l'insegna senza brand che asseconda il cambiamento di rotta del mondo fashion. Sembra, infatti, che le nuove generazioni seguano la tendenza a scegliere prodotti non necessariamente legati a un brand.

Yolo è l’acronimo di You Only Live Once (vivi una volta sola) e propone una selezione di capi di oltre 100 brand italiani e internazionali, dove le etichette vengono rimosse. Questa modalità permette ai clienti di scegliere senza condizionamenti e di acquistare a un prezzo molto più basso lo stesso identico capo che, se fornito di etichetta, costerebbe molto di più.

La selezione degli articoli di Yolo, da 9 euro, si rivela low price perché i capi nascono come brandizzati ma vengono deprezzati proprio grazie alla rimozione delle etichette. Ogni articolo proviene da collezioni attuali, da precedenti stagioni o dai prototipi per le collezioni future.

A Milano il primo negozio

Il primo store è stato inaugurato a Milano, al civico 60 di via Torino, su un'area a più livelli. L'ambiente è caratterizzato da una serie di stand multicolore con una comunicazione interna che richiama i valori dell'insegna e invita a uno stile di vita senza condizionamenti.

Il progetto del format è stato curato da Postology Agency, studio creativo guidato da Elena e Giulia Sella, ed è pensato prima di tutto per la Gen-Z. In quest'ottica sono stati creati diversi angoli instagrammabili.