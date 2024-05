Gallery. Zara Home: il nuovo flagship store di Milano

Nuovo punto di vendita a Milano per Zara Home che nel capoluogo lombardo propone un format di ultima generazione disposto su due livelli

L'insegna continua a sviluppare il format dedicato alla casa. A Milano è stato inaugurato un flagship store Zara Home situato in corso Matteotti, negli spazi precedentemente occupati da Abercrombie & Fitch, all'interno di Palazzo Ferrania, un immobile che fu progettato da Gio Ponti nel 1942. Il negozio si estende su doppio livello e propone il format denominato Gelateria Milano.

Ampia l'offerta dedicata all'arredamento degli ambienti domestici con accessori e prodotti di uso quotidiano, suddivisi per mondi. Il punto di vendita è sviluppato, come ormai da consuetudine per l'insegna, in un'ottica omnicanale con la possibilità di ordinare e ritirare instore. Infatti, i clienti attraverso la piattaforma online possono ritirare e restituire gli ordini online attraverso uno specifico punto di ritiro, ma hanno anche varie opzioni per la consegna a domicilio o presso i punti di raccolta per gli acquisti effettuati in negozio.

Le caratteristiche dello store

Dall’ingresso principale si viene accolti nella zona giorno dove spiccano i 4 metri di altezza e

le grandi vetrate che si affacciano sulla città. Al piano terra si trovano la sala da pranzo e la cucina, con una selezione della capsule collection Editions. Nel soggiorno sono esposte collezioni speciali per il tempo libero: come la nuova limited edition dedicata alla musica o una zona biblioteca con libri e riviste. In questo piano vengono presentate anche le fragranze e le collezioni dedicate alla cura della persona.

Salendo per la scala originale si accede al primo piano riservato agli ambienti più privati: la camera da letto e il bagno. All’interno di Zara Home Palazzo Ferrania si trova anche uno spazio dedicato ai più piccoli, con un’area specifica per i neonati, idee decorative per le loro stanze, tessili e mobili, oltre a un’area giochi.

Gli interni

L’estetica viene risaltata da finiture naturali, come i rivestimenti di Pastellone e calce di Morón. I mobili sono realizzati in legno di quercia e sono combinati con pietra calcarea e dettagli in metallo. I diversi pavimenti contribuiscono a differenziare la zona giorno per la quale è stato scelto il marmo Boticcino e legno di recupero per la zona notte. Il negozio è connesso anche a Inergy, una piattaforma centralizzata che consente di conoscere e regolare il consumo energetico del negozio.