Gap, Balenciaga e Kanye West insieme per un flagship store

Lo store Yeezy Gap Engineered by Balenciaga è stato annunciato e promosso proprio attraverso un videogame firmato Kanye West

Al centro di Manhattan, a Times Square, nella Grande Mela apre un flagship store avveniristico nato dalla collaborazione tra Gap, Balenciaga e il rapper Ye (alias Kanye West). Lo store Yeezy Gap Engineered by Balenciaga è stato annunciato e promosso proprio attraverso un videogame firmato Kanye West. All'interno del punto di vendita è stata inserita una postazione virtuale e videoludica per valorizzare l'esperienza di acquisto dei consumatori. Nella sede di Time Square, il secondo piano è stato ridisegnato per ospitare per la prima volta la collezione fisica di Gap, disponibile anche online a livello globale su Yeezy Gap, Balenciaga.com, così come sui siti partner online di Balenciaga, Farfetch .com, Mytheresa.com e Luisaviaroma.com.

Inoltre, una selezione della collezione Yeezy Gap Engineered by Balenciaga è ora disponibile presso le sedi Gap in Arizona, California, Connecticut, Florida, Illinois, Massachusetts, Missouri, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Virginia e Washington.