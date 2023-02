Gdoweekly #19. Discount a confronto in Usa. Super Drug in Forum. Osservatorio Gs1 abbigliamento e calzature

🎙️ È uscita la diciannovesima puntata di Gdoweekly, il #podcast di Gdoweek: ogni venerdì, 5 notizie sul mondo del #retail in 5 minuti!

➡️ Forum consolida il proprio ruolo nel segmento convenience store con l’ingresso di Super Drug Italia

➡️ L’Osservatorio non food di Gs1 ci restituisce un interessante quadro dei cambiamenti di consumo

➡️ Getir punta su Torino con una campagna out of home

➡️ Consumers Checkbook ha deciso di confrontare i prezzi dei tre discount più noti negli Stati Uniti, vediamo insieme cosa ne è emerso

➡️ Tommy Hilfiger ha aperto, a Milano, il primo Tommy’s cafè al mondo

