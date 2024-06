Gelato dolce e un po’ salato

Di fianco al cono al cioccolato e nocciola presto potrebbe comparire la coppa mortadella e bresaola: l'idea dell'Istituto italiano salumi tutelati

Mentre tra i gusti novità dell'estate 2024 sembrano invece farsi strada accoppiate insolite come lampone e rosmarino, oppure direttamente dalla Germania, proposte al bergamotto con curry e wasabi, il trend risulta sicuramente essere quello “diet”, con una sempre più diffusa attenzione dei consumatori alla presenza di zuccheri e grassi. È così che, all'affacciarsi dell'estate, si fanno strada i primi rumors su un suo indiscusso protagonista: il gelato. In questa estate, che si teme sarà caldissima, l'Osservatorio Sigep prevede infatti un aumento dei consumi italiani del 6%, con picchi che possono raggiungere addirittura il 12%, con una fotografia che indica nell'Italia il mercato principale dei consumi europei di gelato (il 28% delle porzioni servite), consumi che - per i suoi 5 maggiori Paesi (Italia, Spagna, Francia, Germania e Gran Bretagna) - si attestano attorno ai 2,2 miliardi di gelati all'anno.