Gioco per sempre Assogiocattoli, il toy market è in ottima salute

Assogiocattoli promuove la cultura del giocare con le iniziative del progetto Gioco per sempre

"Gioco per sempre" è la campagna di comunicazione di Assogiocattoli che da tre anni lavora per sensibilizzare le famiglie italiane sul ruolo chiave dell'attività del gioco in campo pedagogico, sociale e culturale. Oltre la stagionalità. E il mercato si conferma in salute, dicono i numeri di Circana.

Il progetto "Gioco per sempre" Assogiocattoli

Si tratta di una serie di iniziative di comunicazione e di gioco che Assogiocattoli organizza per fare cultura del gioco e del giocattolo intelligente.

"Lo facciamo supportando regolarmente e concretamente addetti ai lavori e negozianti, grandi e piccoli - afferma Maurizio Cutrino, direttore di Assogiocattoli - per tentare di sradicare con attività tangibili il concetto di stagionalità del giocattolo inteso come un semplice regalo legato a occasioni quali compleanni o festività, rendendolo bensì uno strumento fondamentale per la crescita dei bambini, dai primi giorni di vita sino a diventare adulti. D’altronde, Il gioco è universale, il giocattolo è un bene primario".

Ecco alcuni eventi:

Giornata Mondiale del Gioco - Si è svolta il 28 maggio con la seconda edizione del "Gioco per Sempre Kids Award", il riconoscimento assegnato dai bambini al giocattolo preferito.

Gioco per Sempre Days - L'iniziativa per festeggiare la Giornata Mondiale della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, il 20 novembre. Una promozione presso i negozi di giocattoli mette in palio, a sorte con l'acquisto di un gioco, 500 euro da spendere nello stesso negozio dove avviene la vincita. La stessa cifra viene devoluta da Assogiocattoli a favore del progetto solidale "Golden Liks: i legami sono d'oro" di Intesa San Paolo con Caritas Italiana, per distribuire beni di consumo, tra cui i giocattoli, a famiglie e persone in condizione di povertà.

Giocattolo sospeso - A dicembre, in collaborazione con Regione Lombardia estesa da Milano ache a Venezia e Roma, che coinvolge le associazioni di volontariato per raccogliere giocattoli e distribuirli ai bambini ospiti di case famiglie, ospedali e ai bambini bisognosi.

Giallo per sempre - È l'evoluzione del manifesto del progetto Gioco per Sempre, scritto coralmente nel 2021, che diventa un racconto scritto da Lorenzo Naia (La Tata Maschio) e illustrato da Roberta Rossetti. Un libro racconto di Natale che esalta il gioco creativo, da leggere prima di andare a letto.

Mercato giocattoli, i dati Circana

I primi sei mesi del 2023 vedono un mercato in attivo del +2% (Retail Tracking Service Italy, 1° semestre 2023). Il prezzo medio è rimasto stabile. I giochi più richiesti su uno scaffale affollatissimo sono quelli in scatola, quelli di carte, i plush e i giochi prescolari.