Lucart a Marca 2024: focus sulla sostenibilità

Lucart, gruppo cartario multinazionale, presenta novità di prodotto e progetti sostenibili

Anche Lucart sarà tra le aziende presenti a Marca 2024. Il gruppo cartario multinazionale è conosciuto, tra gli altri per i brand Tenderly, Tutto Pannocarta e Grazie EcoNatural. Sarà presente, con uno stand dedicato alla sostenibilità, un tema su cui Lucart vuole puntare molto. Sostenibilità al centro anche della presentazione di due progetti, riguardanti i temi dell’ambiente e del sociale.

A Marca, i prodotti green di Lucart

Non solo. Allo stand entreranno anche le innovazioni tecnologiche, con nuovi prodotti, quelli del 2024, pensati per aumentare la qualità, riducendo l’uso di plastica, fanno sapere dall’azienda. “La nostra continua attenzione alle persone, alla sostenibilità di processo e all’innovazione ci permette di trovare le soluzioni più adatte per soddisfare al meglio i bisogni di consumatori sempre più attenti alle rinnovate esigenze del nostro Pianeta”, dice Giovanni Monti, corporate sales & marketing director consumer dell’azienda.