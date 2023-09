Gli strumenti di Pinterest per una ispirazione inclusiva

La body type technology basata sulla Ai inclusiva si aggiunge alle tecnologie di Pinterest per rendere la ricerca di ispirazione più inclusiva

Pinterest si autodefinisce come "un motore di ricerca visiva", e in effetti si tratta di un social cui le persone accedono per trovare ispirazioni in ogni campo del fare e dell'apparire, dalle ricette fino all'abbigliamento, l'arredamento, il make up e tanto altro. Di conseguenza il concetto di inclusività assume un significato molto specifico, legato alla possibilità che gli utenti di Pinterest hanno di trovare più facilmente ciò che cercano. La risposta è nell'intelligenza artificiale inclusiva.

Strumenti di Pinterest per ricerca inclusiva

Quando facciamo una ricerca online la maggior parte di risultati, se non tutti, sono allineati a un modello di fisico standard: carnagione chiara, capello liscio, fisico slanciato, nessuna imperfezione. Un "manichino" che non rende giustizia alla varietà dei corpi e delle ispirazioni e soprattutto non aiuta chi non si identifica in questo stereotipo a trovare ciò che cerca. Pinterest che sulla ricerca di ispirazioni ha costruito un social ha anche lavorato su come addestrare almeno i propri algoritmi a offrire un modello fisico più inclusivo, nel quale più persone potessero identificarsi.

Le novità hanno riguardato le ricerche in base alle tonalità della pelle, al tipo di capello, e i test virtuali di prodotti di make up, che a loro volta hanno implementato queste migliorie dando più inclusività agli strumenti digitali, tutti basati sulla AI inclusiva. E così Pinterest ha migliorato il proprio motore di ricerca, aumentando il numero di ricerche in alcuni campi:

+145% per le ricerche di acconciature rasate o calve

+141% per quelle su capelli ricci

+135% per quelle con capelli crespi e con boccoli

+41% al giorno nel 2023 per le persone che usano la ricerca per tipo di capello.

La body type technology

L'ultima tecnologia implementata da Pinterest, la body type technology, si focalizza sul fisico, utilizzando forme, taglie e silhouette in oltre 5 miliardi di immagini presenti sulla piattaforma, per identificare le varie tipologie di fisico. Questa lavora insieme alla tecnologia skin tone ranges, sulle tonalità della pelle aumentando la rappresentatività di tutti nei feed e nelle risposte per le ricerche riguardo alla moda femminile e ai matrimoni.

“Crediamo che l'ispirazione parta proprio dall'inclusione. Per questo, continuiamo a sviluppare esperienze di prodotto inclusive in cui l'utente possa trovare con facilità le idee più adatte alle proprie esigenze - ha dichiarato Sabrina Ellis, chief product officer di Pinterest-. Integrando la nostra nuova ed efficiente tecnologia nella gamma di innovazioni basate sull'intelligenza artificiale inclusiva, abbiamo aumentato di 5 volte la rappresentazione dei vari tipi di fisico sulla piattaforma nelle ricerche correlate alla moda donna negli Stati Uniti”. (dati Pinterest, Usa, II trimestre 2023, confronto tra prima del lancio e dopo il lancio)

Concretamente, significa che una ricerca generica del tipo "ispirazione moda autunnale" porterà risultati più eterogenei per taglie, corporature, carnagione, senza la necessità di specificare "taglie forti". Un tema particolarmente sentito negli Stati Uniti dove il 76% degli adulti afferma che i media promuovono un'immagine del corpo femminile irraggiungibile e il 52% delle ricerche a tema moda si riferisce alle taglie forti (dati Pinterest). La body type technology è presente per ora in Usa, Irlanda, Canada, Australia e Nuova Zelanda, ma verrà estesa anche ad altri mercati.

Le partnership per affinare il motore di ricerca

Per migliorare la rappresentatività Pinterest si è affidata alle partnership: con l'associazione nazionale Advance Fat Acceptance (Naafa), la modella e sostenitrice delle taglie plus Tess Holliday, i creator di Pinterest Natalie Craig, Kellie Brown e Stefany Brito, le cui opinioni hanno contribuito allo sviluppo delle tecnologie.

