Good To Go di Russell Hobbs: la cucina direttamente in tavola

Questa, in estrema sintesi, la nuova macchina Good To Go di Russell Hobbs, marchio britannico specializzato nella vendita di piccoli elettrodomestici ideali per gli appassionati di food preparation e della cura della casa.

La multicooker Good To Go, sviluppata direttamente da Spectrum Brands, è dotata di tecnologia “Cuoci, Servi e Pulisci” grazie alla quale il pannello di controllo può essere rimosso permettendo all’utente di portare la pentola direttamente a tavola e metterla poi in lavastoviglie.

Con ben otto funzioni digitali tra cui scegliere, la multicooker Good To Go di Russell Hobbs è in grado di portare direttamente in tavola diversi piatti: basterà scegliere se rosolare, arrostire, cuocere con il sottovuoto o con la funzione slow cook, cucinare a vapore, bollire o prepararsi del riso.

Con la multicooker Good To Go di Russell Hobbs, cucinare diventa un gioco da ragazzi anche per i meno esperti. Oltre a poter utilizzare le otto funzioni digitali, che consentono alla macchina di portare a termine la ricetta in completa autonomia, il modello di Russell Hobbs rappresenta una soluzione in grado di preparare diversi piatti da portare direttamente a tavola.

Terminato il banchetto, la pentola potrà essere riposta in lavastoviglie, senza l’ingombro dei componenti non lavabili che accumulano grasso e richiedono pulizia. La multicooker Good To Go è provvista infatti ‘solo’ di pannello di controllo facilmente rimovibile.

Per maggiori informazioni: https://it.russellhobbs.com/