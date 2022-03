Gorillas diventa carbon neutral

Il player del delivery on demand procede nel piano di sviluppo sostenibile, e mira al traguardo delle emissioni nette zero in tutte le aree di business Gorillas, startup di consegna istantanea di generi alimentari, raggiunge un nuovo obiettivo all'interno del proprio piano di crescita sostenibile: a partire dal 15 marzo l'azienda diventa carbon neutral per tutte le emissioni (Scope 1 e 2) generate in modo diretto, a partire dal suo lancio nel maggio 2020.

Sono state risparmiate 4.960 tonnellate di CO 2 derivanti da refrigeranti, elettricità, riscaldamento e raffreddamento di magazzini e uffici - l'equivalente di 30.908 voli da Berlino a Parigi. La neutralizzazione delle emissioni Scope 1 e 2 rappresenta un passo importante nel percorso a lungo termine dell'azienda per arrivare al traguardo di emissioni nette zero in tutte le aree di business.

Raggiungendo la carbon neutrality, Gorillas stabilisce peraltro un nuovo benchmark in termini di sostenibilità per il settore europeo della consegna istantanea su richiesta.

Un aspetto chiave dell'impegno alla riduzione delle emissioni è il raggiungimento dell'obiettivo dell'Accordo di Parigi sul clima, in base al quale la comunità mondiale mira a limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius. In questo senso, Gorillas adotta un duplice approccio: concentrandosi prima sulla riduzione e poi sulla compensazione. Il metodo si basa su una valutazione e un'analisi approfondita di tutte le emissioni in collaborazione con Planetly, una tech-company che fornisce alle aziende software per la gestione del carbonio.

Come ulteriore passo sulla strada verso la carbon neutrality, Gorillas prevede di tagliare le emissioni di gas serra dalle sue stesse operazioni. Poiché gran parte dell'impronta di carbonio di Gorillas per le emissioni Scope 1 e 2 deriva dal consumo di energia, i magazzini e gli uffici Gorillas devono essere gradualmente convertiti a fonti di energia rinnovabile in tutto il mondo. Ad oggi, Gorillas utilizza il 52% di elettricità verde in tutto il mondo e le fonti di energia green rappresentano già due terzi del consumo energetico dei magazzini in Germania, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito mentre in Danimarca opera interamente con una fornitura di energia verde. Oltre ai contratti esistenti con i fornitori di energia, sono previsti ulteriori accordi per raggiungere il 100% di elettricità verde entro la primavera del prossimo anno.

Per quanto riguarda la riduzione delle emissioni Scope 3, Gorillas sta testando una serie di iniziative: dalla riduzione dei rifiuti da imballaggio alla riduzione delle emissioni per i viaggi d'affari.

“In Gorillas abbiamo incorporato la sostenibilità nella nostra visione e nelle nostre azioni sin dal primo giorno - commenta Kağan Sümer, fondatore e ceo di Gorillas -. Abbiamo già raggiunto un traguardo importante compensando tutte le emissioni sotto controllo diretto. E continueremo a porci obiettivi ambiziosi e ad allargare i confini per diventare un'azienda migliore ogni giorno”.