Gorillas: soluzioni on demand per la forma fisica

Il nuovo servizio proposto dal servizio di spesa on demand Gorillas è pensato per chi pensa alla forma fisica o semplicemente vuole rimettersi in forma dopo le festività natalizie. Si tratta di un format video di workout casalinghi, facili da fare e che non richiedono più di 10 minuti per essere completati. Il format Back in Shape sarà attivo fino al 31 gennaio con la disponibilità di un personal trainer, ossia Giorgio Galbiati, che propone il workout Gorillas six-pack! un circuito con focus addominali composto da: mountain climbers, sit up, bike crunch, skip (o high knees), una variazione della plank. Gli esercizi possono essere svolti da casa e richiedono solo pochi minuti. A corredo di questa operazione propone una selezione di alimenti healthy con consigli per una corretta alimentazione, indicati nell'app di Gorillas.

Nuove nomine

Gorillas potenzia il proprio leadership team con una nuova nomina: Luanne Calvert ricoprirà il ruolo di chief marketing officer (CMO) nella sede di Berlino, con oltre 20 anni di esperienza nel marketing e nella pubblicità.

“Sono diventata una fan dell'azienda da quando ho provato Gorillas per la prima volta. Oltre al servizio incredibile, sono rimasta colpita dalla mission di Gorillas di fornire ai consumatori un accesso istantaneo ai bisogni essenziali. Questa esperienza unica è ciò su cui voglio lavorare per creare un brand che rappresenta il modo in cui viviamo e consumiamo il cibo nel 21° secolo" spiega Luanne Calvert che dirigerà il global team di marketing e farà parte del consiglio di amministrazione.

“Luanne ha dimostrato innumerevoli volte di saper creare e sviluppare brand di successo in

settori in rapida crescita attraverso idee innovative. La sua audacia e il suo coraggio nel

provare cose nuove riflettono al meglio lo spirito di Gorillas. Questa mentalità unita alla sua

incredibile esperienza nel campo della tecnologia, della vendita al dettaglio e delle start-up è ciò che rende Luanne la persona perfetta per sviluppare ulteriormente il nostro marchio e

l’esperienza dei nostri clienti" commenta Kağan Sümer, founder e Ceo di Gorillas.