Gorillas Xmas Service: la campagna dedicata al Natale

In poco più di un anno il servizio offerto da Gorillas ha conquistato importanti aree nel mondo, Italia compresa dove sta sviluppando velocemente il servizio di consegna rapida della spesa. L'etailer sta incrementando la sua presenza valorizzando anche le logiche customer per soddisfare le esigenze dei consumatori e dare loro servizi su misura. Ne è un esempio l'ultima proposta, ossia Gorillas Xmas Service, la campagna avviata con Dude (agenzia creativa e casa di produzione indipendente), attivata per aiutare i milanesi con i regali e le ricette di Natale. In questo ambito rientra l'installazione in Piazza Gae Aulenti, attiva dal 17 al 19 dicembre, che darà un contributo ai milanesi con pacchetti regalo, biglietti di auguri e consigli su cosa cucinare durante le feste.

“Questa iniziativa vuole dimostrare che il brand va ben oltre il delivery della spesa in pochi minuti e che vuole portare un cambiamento positivo nelle città in cui è presente, mettendo in primo piano le persone e le loro necessità" conferma Ilaria Squicciarini, senior brand marketing manager di Gorillas Italia.

Un'attività di questo tipo consente di avere un contatto diretto con i clienti in uno spazio pensato per il confronto e la condivisione dove offrire un servizio a quanti si trovano a dover risolvere esigenze legate al Natale.

Le attività in programma

L'installazione sarà attiva dalle 12 alle 20 e offrirà i seguenti servizi: un servizio di impacchettamento regali con una proposta varia di carta regalo; una consulenza ad hoc per le ricette di Natale con suggerimenti personalizzati per il pranzo e la cena di Natale. In questo ambito i clienti riceveranno una ricetta dedicata e una lista di ingredienti da trovare sull'app Gorillas insieme a un codice sconto da utilizzare per l'ordine.

Infine ci sarà un servizio di creazione di biglietti di auguri con un calligrafo che realizzerà a mano card natalizie personalizzate secondo i desideri di ciascuno.

I biker Gorillas, inoltre, consegneranno gratuitamente speciali bag natalizie contenenti panettoncini classici Vergani, pastiglie Leone alla menta, frutta secca Noberasco, Viva lo Zenzero Pocket. Gorillas ha inoltre deciso di offrire via Instagram il servizio di recipe advisor attraverso il supporto social di @Gnambox, il portale per chi ama il buon cibo, e @Cucinare_Stanca, alias Sofia Fabian.

Infine quanti ordineranno la spesa con Gorillas nel luogo dell'evento avranno in omaggio il Tombo Kit, una speciale edizione della tombola natalizia che si può giocare in soli 10 minuti.