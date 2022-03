Gorillas: uno stand itinerante a Roma

Viaggerà per le strade di Roma lo stand itinerante su biciclette che Gorillas ha allestito per un evento in programma a Roma il 18 e 19 marzo, dalle 11 alle 13.30 in zona San Lorenzo e Monteverde, dalle 16 alle 18 in zona Tuscolana e Gregorio VII e dalle 20.30 alle 22.30 in zona Garbatella e Piazza Santa Eurosia. Per l'occasione, Gorillas offrirà determinati prodotti coerenti con il momento specifico della giornata.

L’obiettivo di questa installazione è di valorizzare il concetto di quick commerce di Gorillas proponendo qualità e convenienza tipica dei supermercati rionali a portata di mano.

Ad animare questo particolare mercato itinerante saranno i biker di Gorillas, tramite i quali

sarà anche possibile scoprire come acquistare “alla romana”, tramite app, gli stessi prodotti esposti.

“Gorillas non è solo un'app per fare la spesa e riceverla a casa in pochi minuti. È un vero e

proprio supermercato di quartiere sullo smartphone -commenta Ilaria Squicciarini, senior brand marketing manager di Gorillas per l’Italia-. Raccontare un brand digitale non è mai facile, soprattutto quando in Italia si parla di spesa. Per questo Gorillas è presente fisicamente sul territorio con attivazioni come quella di questo weekend a Roma. Per raccontare cosa facciamo e per far toccare con mano alle persone la qualità e la varietà

dell'assortimento in app. Ma anche per dimostrare quanto sia comodo fare la spesa in

qualunque momento, ovunque ci si trovi”.