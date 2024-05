Grana Padano a Cibus, una Dop con orizzonti internazionali

A Cibus 2024 il consorzio ha presentato anche la sponsorizzazione dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026

Tradizione e sapore italiani, ma con linguaggio capace di parlare a un pubblico internazionale, ovvero quello che sta consentendo a Grana Padano la maggiore crescita anno su anno e che quest’anno arriverà a rappresentare oltre il 50% dei volumi. Questa la prospettiva della Dop, che non a caso ha scelto come prossimo e più importante palcoscenico per raccontarsi al mondo i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026.

Una comunicazione che unisce valori comuni e che ben si riassume nel progetto “Il gusto dello sport” presentato a Cibus 2024 presso lo stand del Consorzio Tutela del Grana Padano. Un evento dove a rappresentare l’eccellenza di ambo i fronti, gusto e sport, sono stati lo chef stellato Davide Oldani e la campionessa di sci Deborah Compagnoni.

La sponsorship di Grana Padano per Olimpiadi Milano Cortina 2026

L’iniziativa si ispira, nello specifico, ai colori dell’emblema dei giochi olimpici e prevede la realizzazione di una compilation gastronomica dedicata ai cinque continenti, che accompagnerà il percorso verso Milano Cortina 2026 sino all’edizione di Tuttofood 2025 nel capoluogo lombardo. La prima delle cinque ricette, presentata alla 22° edizione del Salone internazionale dell’alimentazione, è stata “Crescione, gelatina al Porto e riso”.

Al centro della scelta degli ingredienti il rispetto dell’ambiente lungo tutta la filiera e l’origine protetta dei prodotti utilizzati. “Le olimpiadi per noi sono una grande opportunità che abbiamo colto al volo, perché lo sci e lo sport in generale sono fonte di benessere e salute proprio come il nostro prodotto, il formaggio meno grasso e più venduto al mondo”, ha sottolineato nel corso dell’evento Renato Zaghini, allevatore e presidente del Consorzio Tutela Grana Padano.