Stagione di forte cambiamento in casa Rizzoli Emanuelli

Per Rizzoli Emanuelli le novità presentate a Cibus 2024 passano dal rebranding, con un nuovo pack sostenibile

Un fatturato di quasi 57 milioni di euro, grazie al quartiere generale e stabilimento produttivo parmense da 9mila metri quadri (cui si aggiungono altri siti produttivi in Spagna, Croazia, Tunisia, Marocco e Albania), Rizzoli Emanuelli è tra i principali attori nel mercato delle conserve ittiche grazie alle sue alici, forte di una storia ultracentenaria alle spalle che inizia nel 1906 ed è stata tramandata sino a oggi alla quinta generazione della famiglia. “Siamo soddisfatti ed orgogliosi, come azienda storica del territorio, di essere presenti a Cibus 2024, una fiera che sempre più è icona del food nel mondo”, sottolinea Federica Siri, marketing & trade marketing manager di Rizzoli Emanuelli.

Rizzoli Emanuelli, nuovo logo e packaging

Un’edizione per Rizzoli Emanuelli particolarmente ricca di novità ed un’occasione unica per far vivere l’animo tradizionale ed innovativo che l’azienda diffonde dal 1906 partendo proprio da Parma. “Il 2024 sta rappresentando per noi un momento di forte cambiamento. Dal restyling del logo al rebranding di tutti i pack, presentati in anteprima in fiera, l’obiettivo dell’azienda è quello di rimarcare il posizionamento premium e valorizzare l’eredità della famiglia Rizzoli e dei maestri acciugai tramandata da generazioni”.