Granarolo lancia la raccolta punti Galattica

A distanza di quattro anni dall'ultima raccolta punti, Granarolo propone una nuova collection e un concorso che coinvolge per la prima volta il latte a lunga conservazione Granarolo. Con questa operazione Granarolo intende sostenere e promuovere i consumi di latte, in particolare verso le nuove generazioni, coinvolgendo sia referenze da frigo

e fresche caratteristiche del consumo giornaliero familiare, sia quelle votate al benessere fisico, oltre a un prodotto “dispensa” come il latte a lunga conservazione, ideale anche come ingrediente per cucinare a casa.

La raccolta punti Galattica durerà 7 mesi, attivato ieri sarà valido fino al 15 giugno 2022, e coinvolgerà le referenze Latte Fresco ed ESL a marchio Granarolo, Centrale del Latte Milano e Centrali di Calabria, i latti Granarolo Gusto di una Volta, Granarolo Biologico, Latte Fieno, Granarolo Benessere Accadì ESL, Granarolo Benessere G+ ESL e Granarolo Benessere Kefir da 500ml, per un totale di 51 prodotti da frigo.

I consumatori avranno quasi 200 giorni per raccogliere e collezionare i 90 milioni di punti in commercio che troveranno sulle referenze coinvolte, con sei soglie di premio a 60, 90, 120, 180, 240 e 300 punti, per un montepremi totale del valore di 2.400.000 euro.

I premi in palio

I premi in palio sono pensati per rispondere alle varie esigenze e gusti dei consumatori, grandi e piccoli e spaziano dal peluche della Lola agli abbonamenti semestrali a Focus Junior, Focus Wild e Focus Pico, dalle borse e felpe Reebok alle cuffie Acer, con giocattoli Barbie e Hot Wheels, contenitori Lego, action cam Nilox, trolley Samsonite, eReader Kobo e casse portatili Sharp.

Il concorso a premi

A questa iniziativa è legato un concorso a premi che coinvolge le referenze della

collection, a cui si aggiungono anche tutte le referenze di latte a lunga conservazione a marchio Granarolo, Granarolo Benessere, Centrale del Latte Milano e Centrali del Latte di Calabria, vera e propria novità di questa operazione.

I clienti possono registrarsi a questo sito e inserire i dati dello scontrino per scoprire se si è vincitori dei premi del giorno o della settimana a marchio Samsung. Le referenze a lunga

conservazione sono inoltre coinvolte nel concorso Star UHT con un premio extra settimanale: ogni tre confezioni di latte UHT, anche acquistate separatamente, si può vincere una Smart TV Samsung Crystal UHD 43’.