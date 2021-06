Si rinnova il packaging Granarolo in ottica di sostenibilità. Il vasetto della gamma yogurt Yomo Intero 125gx2 passa da plastica a carta 100% riciclabile certificata Pefc, con materia prima da foreste gestite in maniera sostenibile e da fonti controllate. Si tratta di una carta con una propria filiera di riciclo. Il progetto green dell'azienda, in linea con il piano di sostenibilità redatto avendo come riferimento il Goal 12 dell’Agenda 2030, prevede di convertire in carta 165 milioni di vasetti (-738 tonnellate di plastica/anno) entro il 2023 moltiplicando quindi gli attuali 66 milioni di vasetti/anno che diventano di carta. Per raggiungere questo traguardo, a settembre 2021 il passaggio alla carta coinvolgerà anche tutte le confezioni della linea Yomo Intero 125x4 e Yomo Magro 125x2.

Le nuove confezioni, disponibili a partire dal 26 maggio, coinvolgono tutte le 18 referenze della gamma Yomo Intero: bianco, fragola, agrumi, caffè, ciliegia, mirtillo, frutti di bosco, albicocca, banana, ananas, malto, biscotto, miele, vaniglia stracciatella, cocco, pistacchio e nocciola.

La nuova immagine della linea Yomo

Si rinnova la veste grafica a scaffale, con una maggior focalizzazione al centro del brand, e maggiore evidenza sull’italianità del latte di filiera, la naturalità degli ingredienti e la specificità di ogni gusto. Lo storytelling coinvolgerà ogni parte del pack, compresa la capsula, con informazioni per il consumatore direttamente nel momento del consumo.

Per quanto riguarda la ricetta, alle classiche originali di Yomo (bianco naturale, caffè, biscotto ai 4 cereali, malto e miele) e golose di Yomo (cocco, nocciole, vaniglia, pistacchio e stracciatella) si affiancano le formulazioni rinnovate con solo ingredienti naturali alla frutta, in più varianti: fragola, mirtilli neri, frutti di bosco, agrumi di Sicilia, albicocca, banana, ananas, ciliegia e amarena.

A sostegno del rilancio del brand, il gruppo ha impostato una campagna di comunicazione multimediale con un nuovo spot tv e radio, un campagna digital che coinvolgerà i principali social media e canali web con diversi formati (display, banner, skin) e un piano di supporto con diverse azioni sul punto di vendita in via di definizione.