Gruppo Arena (VéGé): a Tremestieri Etneo un Superstore Decò

Continua il programma di aperture del Gruppo Arena (VéGé), frutto dell’accordo per l’acquisizione delle attività ex Simply, ex Famila/Abate, ex Spaccio Alimentare per oltre 50 punti di vendita in varie province dell'Isola soggetti a lavori di restyling e conversione.

L'azienda ha inaugurato a Tremestieri Etneo (Ct) in piazza Tivoli-Nuovaluce un punto di vendita ad insegna Decò (ex Sma) realizzando un superstore di ultima generazione la cui formula rispecchia le aperture recentemente realizzate nel territorio di pertinenza. Il design è funzionale alla realizzazione di un ambiente elegante ma accogliente. Il principio base di questo store segue la filosofia dell'insegna: alta qualità a giusto prezzo.

1 di 4

Le caratteristiche del punto di vendita

La struttura si sviluppa su un'area di 2.200 mq. Tutto il sistema di gestione garantisce una riduzione dell’impatto ambientale, con un mix fra architettura e sostenibilità.

L'area freschi, come da consuetudine area centrale dell'offerta, si sviluppa nei reparti serviti di macelleria, con carni per lo più made in Italy ed antibiotic-free, dotato di celle ad umidità e temperatura controllate dove le carni vengono frollate per dar loro il massimo della tenerezza, salumeria, gastronomia, con un'offerta che comprende anche pasti veloci take away o preparazioni ed ordinazioni su richiesta, panetteria, pescheria ed angolo sushi. In ortofrutta prodotti sia sfusi che confezionati e d’origine controllata.