Gruppo Arena (VéGé): l’iperstore Decò debutta a Palermo

Gusto, convenienza ed assortimento sono i key concept su cui Gruppo Arena (VéGé) articola la sua offerta. A Palermo l'azienda realizza, con la società compartecipata Palermo Retail e in partnership con l’impresa Arcipelago (ex Conad), il primo iperstore Decò nel capoluogo siciliano, sviluppato su un'area di oltre 3000 mq, ubicato in via Ugo La Malfa, proseguendo la sua espansione sul territorio dell'Isola anche a seguito delle recenti acquisizioni di 42 punti di vendita del Gruppo Auchan/Simply e 11 del Gruppo Abate/Selex.

La struttura si trova all’interno del centro commerciale Palermo Nuova Città (ex Città Mercato). In occasione di questa apertura, il Gruppo Arena lancia l'eCommerce Arena Shop a breve online, con servizio di consegna a domicilio su tutta la città di Palermo e ritiro direttamente al punto di vendita.

L'iperstore Decò, il quinto in Sicilia, si allinea all'ultimo format dell'insegna che propone il punto di vendita come luogo di incontro e di socialità in un'atmosfera elegante. L'idea alla base del format è un percorso Gourmet Experience, che permette di consumare tantissimi prodotti nel punto di vendita in angoli dedicati alle degustazioni, guidati giornalmente da chef, sommelier e dallo staff interno che accompagnano i clienti attraverso il valore della scoperta del vivere sano, per un acquisto sempre più consapevole. Come da consuetudine vengono valorizzate le eccellenze siciliane insieme a quelle italiane ma anche internazionali, contrassegnate dal bollino selezione gourmet.

Le caratteristiche dell'iperstore

Centrale in questo store è la piazza del fresco e freschissimo. In ortofrutta, posizione centrale ha l’Orteria, un angolo in cui sperimentare accostamenti di verdure, comporre insalate fresche o acquistare tutti gli ingredienti per il minestrone in base ai propri gusti. È presente anche un servizio di spremuta di arance self-service in uno spazio dedicato.

Sul perimetro si susseguono la gastronomia, la pasticceria, la panetteria che utilizza farine di grani antichi siciliani e materie prime certificate, la salumeria, la macelleria con una selezione delle migliori carni siciliane, provenienti da una filiera altamente certificata Antibiotic Free e la pescheria con pesce fresco, pulito e sfilettato e un'offerta di preparati di pesce, in modalità pronto cuoci e take away ed un corner dedicato al pesce surgelato e sfuso. Il locale è dotato di un bar con dolci di tradizione e colazione all’italiana. La cucina interna offre tutti i giorni piatti sempre pronti o cucinati espressi da gustare a casa o immediatamente nello Spazio Sapore, a pranzo, a cena o per un veloce spuntino. Completano l'offerta la cantina, dove è possibile raffreddare in pochi minuti il vino scelto, grazie ad un abbattitore di temperatura, l'area dedicata al salutistico, l’area Bazar, dedicata all’oggettistica e utensileria per la casa e complementi d'arredo, attrezzi per il giardino, biciclette, libri, piccoli e grandi elettrodomestici, telefoni, accessori per l’auto e cancelleria per la scuola, gli uffici, il tempo libero ed oggetti adatti per ogni ricorrenza.

Tra i servizi: il free wi-fi, l’elimina coda digitale, le casse self check out oltre alla dozzina di tradizionali, 830 posti auto 20 dei quali riservati ai portatori di handicap, i corsi di cucina aperti a tutti, oltre a cooking show ed eventi formativi con noti chef e sommelier.