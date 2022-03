Gruppo Arena (VéGé): Decò a Casa in versione green

In linea con l'impegno di sostenibilità, il Gruppo Arena (VéGé) ha potenziato la sua flotta di mezzi dedicati al servizio eCommerce Decò a Casa scegliendo veicoli 100% elettrici che andranno a servire i clienti del territorio di Catania e dell'hinterland. I mezzi sono in tutto quattro. Questa operazione nasce da un accordo siglato con Foodys, tra i player del food delivery italiano. L'obiettivo è di offrire un servizio di consegna innovativo, rapido e a zero emissioni. Il Gruppo siciliano, inoltre, sta per lanciare il servizio Decò Drive per consentire ai clienti di ordinare la spesa online e ritirarla dall’auto. La società integrerà il servizio con l'installazione di colonnine per la ricarica delle auto elettriche, gratuito per i clienti. Queste attività confermano quanto il tema dell'ambiente sia centrale nella filosofia del gruppo.

Le dichiarazioni

“Il nostro impegno è programmare percorsi di sviluppo sempre più sostenibili e iniziative che riducano l’impatto ambientale -dichiara Francesco Anfuso, direttore marketing e innovazione di Gruppo Arena-. In Sicilia siamo i primi a consegnare la spesa a zero emissioni ed è nei nostri piani estendere la mobilità green su più orizzonti. In pochissimo tempo, la nostra piattaforma Decò a Casa è diventata il servizio di spesa a domicilio più utilizzato in Sicilia e con l’introduzione della nuova flotta 100% elettrica la più innovativa in tutto il territorio regionale”.

“Da sempre scommettiamo sull’ottimizzazione della gestione logistica, attraverso soluzioni all’avanguardia, puntando all’utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili -aggiunge Guido Consoli, Coo del gruppo MVND Holding di cui fa parte Foodys.it-. La soluzione a zero emissioni con veicoli elettrici è il focus principale su cui abbiamo lavorato in partnership con il Gruppo Arena inserendola tra le priorità del nostro piano sviluppo”.

“La sostenibilità è un valore che fa parte dell’identità del nostro Gruppo -conclude Giovanni Arena, direttore generale di Gruppo Arena-. Abbiamo in atto una strategia green legata al nostro impegno ambientale, in grado di monitorare i consumi energetici, con l’obiettivo di ridurre le emissioni, i consumi energetici e i costi, sostenendo le best practices nella gestione dell’energia. A breve la nostra flotta totalmente elettrica sarà arricchita da altri 12 mezzi green che percorreranno, a zero emissioni, le strade delle principali città metropolitane siciliane, al servizio dei consumatori.”