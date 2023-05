Gruppo Arena (VéGé): nel 2022 fatturato in crescita (+6,7%)

Il 2022 per il Gruppo Arena si chiude con un utile netto di circa 38 milioni di euro e un utile lordo di 49 milioni di euro e un fatturato di 915,7 milioni

Ottime performance per Fratelli Arena srl (VéGé), attivo in Sicilia con le insegne Decò e SuperConveniente, che chiude il 2022 con un valore della produzione di circa 1.030 milioni di euro, un utile netto di circa 38 milioni di euro e un utile lordo di 49 milioni di euro con un incremento di fatturato alle casse a parità di rete pari al + 6,7 % e un incremento di vendite complessivo del 9,5%.

I risultati

Il fatturato alle vendite è risultato pari a 915,7 milioni con un incremento di 79,4 milioni rispetto al 2021, pari al + 9,5%, e di 21,2 milioni rispetto al budget (+2,3%)

Si rileva inoltre un Ebitda pari a euro 67,4 milioni, con un decremento di 5,1 milioni rispetto al 2021, ma con un incremento di 5,9 milioni rispetto alle attese (+8%).

L’utile netto dopo le imposte ammonta ad euro 38,6 milioni, con un decremento di 4,7 milioni rispetto all’ anno precedente ma con un incremento di 4,2 milioni rispetto al budget. L’utile lordo ammonta a 49,3 milioni di euro, con un decremento rispetto all’anno precedente di 7 milioni e un incremento di 4,7 milioni rispetto al budget.

Gli investimenti nel 2022 sono stati pari a circa 53,6 milioni di euro e sono stati impiegati principalmente all’acquisizione e realizzazione del polo logistico integrato e della nuova sede direzionale composti da superfici coperte che si estendono per oltre 100.000 metri quadri di depositi per merci varie e a temperatura positiva; uffici per oltre 4.000 mq e un green parking con oltre 250 posti auto. Ristrutturata anche parte della rete vendita e aperte nuove strutture.

Il nuovo piano industriale al 2025

Approvato anche il nuovo Piano industriale 2023-2025 che prevede circa 130 milioni di investimenti nei tre anni per i quali si è verificata la sostenibilità economico/finanziaria complessiva anche nel caso di scenari più stressati rispetto a quello base.

La sostenibilità

Nel campo della sostenibilità ambientale, l’utilizzo di impianti FER è una delle principali soluzioni per la riduzione dei gas effetto serra. Il Gruppo Arena ha realizzato alcuni impianti fotovoltaici, sui tetti dei supermercati e centri di distribuzione, che trasformano l’energia della radiazione solare in energia elettrica. Nel 2022 sono stati avviati cinque impianti fotovoltaici che hanno portato la potenza totale installata del Gruppo Arena a 4,5 MW, con una produzione a regime di circa 6 milioni di kWh. Nel 2023 sono stati commissionati altri nove impianti e sei per il 2024. La potenza totale installata nel 2024 sarà di 9 MW con una produzione di più di 11 milioni di kWh e una riduzione di CO2 in atmosfera di 3.400 ton/anno.

In aggiunta a tali progetti, è in fase avanzata lo studio di fattibilità per la realizzazione di almeno un parco fotovoltaico nella zona industriale di Dittaino (En)