Gruppo Gabrielli consolida l’insegna Tigre in Abruzzo

Prosegue lo sviluppo della catena nella regione con un punto di vendita Tigre realizzato da Gruppo Gabrielli a Tortoreto, in via del Risorgimento 15, su una superficie di 700 mq. La struttura impiega sedici addetti: e propone un assortimento composto da 5.600 referenze food e 1.270 non food. Il negozio sarà aperto al pubblico da lunedì a sabato dalle 8 alle 20 e la domenica dalle 8,30 alle 13.

“Il nostro programma di aperture -dichiara il vicepresidente del Gruppo, Barbara Gabrielli- prosegue per sottolineare quanto il consolidamento di un rapporto con il territorio sia un obiettivo ed un valore da perseguire, a maggior ragione oggi, in un momento in cui un nuovo punto di vendita trasmette un messaggio di speranza ed assicura posti di lavoro”.

Il riconoscimento Best Value Award 2020

Il gruppo ha recentemente ottenuto il Best Value Award 2020, al termine di un’indagine condotta da Imprenditore Smart, in collaborazione con la sezione Wealth Advisory di Banca Mediolanum guidata da Massimo Cupillari, su circa 5.300 aziende delle Marche. L'indagine ha valutato due componenti fondamentali della gestione di un’impresa: la capacità di generare reddito e la dimensione finanziaria.

”Consolidiamo la nostra presenza nei territori di riferimento, utilizzando la leva della multicanalità -sottolinea il presidente del gruppo, Luca Gabrielli-. Cresciamo insieme ai nostri territori ascoltando i clienti, anche attraverso la nostra grande rete in franchising, collaborando con l’Università Politecnica delle Marche, potenziando i nostri servizi. Il nuovo centro logistico di Monsampolo del Tronto, realizzato con il contributo esclusivo delle aziende del territorio, ci ha permesso ad esempio di ottimizzare il flusso delle consegne anche nel periodo della pandemia, con puntualità”.