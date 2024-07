Gruppo Mastrotto rinnova la corporate identity e il sito

Il Gruppo Mastrotto presenta il nuovo sito istituzionale ed eCommerce, la nuova corporate identity e il quarto bilancio di sostenibilità del Gruppo

L'Italia produce due terzi della pelle impiegata in Europa nella produzione di abiti, arredi, componenti per nautica, aviazione e automotive, e a livello globale il peso dell'Italia è di un quarto. In questo mercato si inserisce il Gruppo Mastrotto con un nuovo sito istituzionale ed eCommerce e la nuova corporate identity, presentata a Milano in questi giorni. Sempre a luglio sarà disponibile anche il quarto bilancio di sostenibilità del Gruppo, il secondo certificato da enti esterni.

Nuovo posizionamento per il Gruppo Mastrotto

Il recente ingresso nel segmento del lusso e del premium con proposte di pelle indirizzate alla produzione dell'alta moda e dell'arredo di lusso ha spinto il Gruppo Mastrotto a rilanciare la corporate identity.

LOGO - Il logo è stato rivisto in continuità con quello precedente ma rinnovandone tutti gli elementi costitutivi per esprimere i concetti di qualità, tradizione e modernità. Dal colore si passa al b/n, così da poterlo declinare su diversi supporti e contesti grafici; il logotipo è stato separato dal pittogramma, così da poterli usare entrambi separatamente a seconda dei contesti.

PAYOFF - Il nuovo payoff è "leather forward" (il precedente: leather experience next level) con leather che diventa un verbo e forward che sottolinea l'impegno nell'innovazione, sia sotto il profilo estetico che della sostenibilità.

NUOVO SITO - Online da ieri pomeriggio, il nuovo sito rivisto nel look, nell'accessibilità e nei contenuti integra una parte istituzionale di informazione sull'azienda e sulla pelle (anche attraverso articoli educational) e la parte eCommerce con il servizio Express. Quest'ultimo, ideato nel 2013 dal Gruppo Mastrotto per la vendita b2b della pelle, propone 1.500 colori e 600.000 mq di pelle acquistabili anche in piccole quantità, con la consegna entro 48 ore. Una soluzione rivolta alla grande industria e al piccolo artigiano.

COMUNICAZIONE - L'azienda è presente anche sui social con una nuova comunicazione, che punta su pillole educational e webinar di formazione. Obiettivo: fare awareness del brand e formare clienti e lettori sui processi produttivi della pelle, sulle qualità ecologiche e l'impegno dell'azienda per il rispetto del benessere animale.

La comunicazione aziendale in generale va oltre quella di un'azienda b2b per proporsi a tutti come un brand e un'azienda attiva nella società. Attraverso la personalità e l0impegno di Chiara Mastrotto, la presidente, e attraverso la Fondazione aziendale.

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ - Il 4° bilancio di sostenibilità aziendale sarà disponibile dalla prossima settimana. Tra le novità di quest'anno:

-Certificato per la prima volta l'impatto ambientale di tutta la catena di approvvigionamento, in un percorso verso l'impatto zero

-Il servizio Express è carbon neutral per gli obiettivi Scope 1 e 2

Il 100% dell'energia impiegata dalle sedi italiane del Gruppo proviene da fonti rinnovabili (prosegue l'impegno per le sedi estere)

-Impegno "meno chimici, meno rifiuti, meno energia, meno acqua", per la riduzione dell'impatto ambientale.

-Le iniziative di welfare aziendale e della fondazione di famiglia.