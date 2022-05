Gruppo Ovs prepara lo sviluppo rete all’estero

L'azienda studia un piano di espansione sui mercati stranieri, programmando fra le 60 e le 70 nuove aperture, concentrate soprattutto in Europa

Archiviato un 2021 particolarmente positivo, con vendite in crescita del 33,4% sul 2020, contro un +18,7% del mercato dell’abbigliamento nel suo complesso, Gruppo Ovs si consolida in Italia e guarda all'espansione del network di punti di vendita anche sui mercati esteri.

Un percorso, quello dello sviluppo rete, che nel 2021 ha riguardato soprattutto l'apertura di negozi di piccole dimensioni, prevalentemente in franchising (oltre il 70%), in un contesto che, anche a causa di una minore mobilità dei consumatori, ha premiato gli store di prossimità: "Siamo intervenuti su molti negozi esistenti, con un profondo restyling per dare loro una nuova immagine calda e accogliente -spiega Stefano Beraldo, amministratore delegato di Ovs-. Abbiamo utilizzando attrezzature in legno, poltrone, piante naturali, e materiali eco-compatibili adatti ad attrarre anche il cliente più attento alla qualità dell’ambiente". L'azione di refresh è stata apprezzata dal consumatore, tant'è che l'andamento dei punti di vendita ristrutturati è stato nettamente superiore alla media della rete.

Il retailer ha inoltre introdotto diverse novità nell’assortimento, a partire da nuovi marchi, come Piombo Donna: "Ovs è sempre più un marketplace, dove l’house brand rimane centrale, ma nel contempo ad esso si affiancano nuovi brand -prosegue Beraldo-. Ciò ci consente di attrarre nuovi visitatori e di essere sempre più vicini ai diversi stili di vita dei clienti".

Sono proseguiti pure gli investimenti per migliorare il negozio digitale, con servizi sempre più rivolti alla personalizzazione della shopping experience: "Stiamo dotando i negozi in franchising di palmari che permettono di accedere a tutto l’assortimento con un click - aggiunge l'ad del Gruppo -. Diamo così la possibilità ai nostri clienti di trovare subito il prodotto giusto della taglia e del colore desiderati".

Forte dei buoni riscontri 2021, l'azienda sta preparando un piano di aperture internazionali per 60/70 nuovi punti di vendita, soprattutto in Europa. Si inizierà questo progetto con aperture in due città simbolo come Parigi e New York. Nella capitale francese si inaugurerà un negozio a insegna Piombo in una location di particolare prestigio, mentre la città della grande mela ospiterà un Ovs Kids e un punto di vendita Piombo.