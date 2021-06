Gruppo Paglieri (Felce Azzurra) è on line con lo shop Amazon

L'azienda piemontese, produttrice dei marchi Felce Azzurra, Felce Azzurra Bio, Mon Amour, Cleo, Saponello e Labrosan, propone la versione on line attraverso lo shop Amazon progettato e realizzato dall'agenzia palermitana Im*Media. L'offerta comprende i prodotti per la cura della persona, del bucato e della casa. Il Gruppo Paglieri asseconda, in questo modo, le rinnovate abitudini dei consumatori sempre più propensi all'eCommerce, cresciuto in maniera esponenziale nell'ultimo anno anche in conseguenza dell'emergenza sanitaria e delle relative restrizioni. I siti web del Gruppo Paglieri presto accoglieranno tutti i riferimenti all’acquisto dei prodotti su Amazon mentre sui social network è già iniziato il link sharing, sia tramite CTA sia attraverso il community management.

“Il cliente aveva espresso la necessità di riorganizzare e favorire la modalità di acquisto online dei suoi prodotti sulla piattaforma Amazon affinché fosse il più possibile pratica e intuitiva ed allo stesso tempo potesse veicolare al meglio i valori del brand - racconta Pasquale Esposito Lavina, co-founder e ceo di Im*Media-. Una sfida interessante che ci trovavamo ad affrontare per la prima volta e che ci ha permesso di applicare e mettere a frutto tutta l’esperienza sul design e la user experience accumulata in questi anni su piattaforme proprietarie. Una skill da aggiungere al nostro portfolio che sempre più si completa di esperienze e servizi pensati per la digitalizzazione delle aziende piccole, medie e grandi.”

L'agenzia siciliana ha scelto una veste grafica adatta a un’esperienza di acquisto estremamente personalizzata. Per il miglioramento dell'indicizzazione per la visibilità in organico ha lavorato invece l’agenzia milanese XChannel.