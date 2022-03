Gruppo Radenza: Sicilia al centro di nuovi equilibri retail

Che tipo di sviluppo prevedete per la rete?

La recente apertura del polo distributivo di Catania per noi è essenziale per potenziare la rete. Si tratta di una piattaforma da 35.000 mq realizzata con un partner logistico (Fratelli Di Martino). È in una posizione geografica importante che ci consentirà di ampliare la nostra presenza in province come Messina e Catania, ma anche di poter tentare un nuovo ingresso a Palermo dove contiamo di entrare non appena le condizioni ce lo consentiranno.

Su quali format punterete?

Il nostro sviluppo continuerà sia in maniera diretta che indiretta, sviluppando in parallelo le insegne dagli ipermercati alla prossimità. Per quanto riguarda i 12 store acquisiti da Coop Alleanza 3.0 stiamo rimodulando gli spazi, soprattutto nei negozi di grandi dimensioni. Così, gli ipermercati, ciascuno di circa 8.000 mq, saranno ridotti a circa 4.000 mq per offrire una spesa completa con un assortimento ampio, con un percorso di acquisto più veloce e funzionale. Fondamentale saranno le mdd, fortemente riconosciute dal consumatore, alle quali vogliamo dare la giusta valorizzazione.