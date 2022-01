Che il gruppo Radenza avesse in atto una trattativa con Coop Alleanza 3.0 lo avevamo già scritto in questo articolo. I dodici punti di vendita Coop in Sicilia sarebbero passati alla società siciliana. Oggi si apre un nuovo capitolo: i 300 store gestiti da Radenza (Crai) avranno insegna Coop. Pare infatti che sia stato sottoscritto il contratto di master franchising con Coop Alleanza 3.0 che porterà la rete vendita a svilupparsi, a seconda delle superfici e dei format, con le insegne Ipercoop, Superstore Coop, Coop e InCoop. In una nota aziendale il gruppo Radenza sottolinea quanto segue: "L'azienda ha già raggiunto un accordo quadro con i sindacati attraverso il quale si è impegnato a garantire i preesistenti livelli occupazionali".

Il processo di rebranding è già stato avviato e proseguirà nel corso delle prossime settimane coinvolgendo sia i negozi diretti che quelli in affiliazione. In parallelo si procederà al piano di acquisizione già annunciato negli scorsi mesi dei dodici punti di vendita presenti in Sicilia e in precedenza gestiti da Coop Alleanza 3.0 e per i quali, come aveva sottolineato la Uiltucs è previsto "un piano di investimenti strutturali da circa 25 milioni nel 2022".

Già pianificate, come sottolineato dal Giornale di Sicilia, le prime aperture. Il 27 gennaio sarà la volta degli store del Forum Palermo, di Milazzo e del centro commerciale Katanè di Catania. A febbraio si inaugura lo store delle Ginestre di Acireale, il punto di vendita di Bronte e l'Ipercoop all'interno del centro La Torre. Si ipotizza l'apertura entro marzo di uno store al centro commerciale Le Zagare di San Giovanni La Punta (Ct). A stretto giro seguirà l'apertura al centro commerciale Ibleo di Ragusa.