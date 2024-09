Gruppo Selex ripropone Tutti in campo a sostegno dello sport

Seconda edizione dell'iniziativa Tutti in campo, voluta da Selex per sostenere associazioni e società dilettantistiche. Ne è testimonial Roberto Baggio

Torna per la sua seconda edizione l'iniziativa Tutti in campo lanciata dal Gruppo Selex, raccontata per la sua prima edizione in questo articolo, i cui risultati sono stati resi noti a febbraio: nel 2023 sono state coinvolte 11.000 tra associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche, sono state donate 30.000 attrezzature sportive per un valore di circa 2,5 milioni di euro.

A un anno di distanza dal lancio dell'attività, Selex ripropone il progetto che mira a sostenere le associazioni e società sportive dilettantistiche italiane e a favorire l’attività sportiva fra i giovani. All'iniziativa confermano l'adesione 17 imprese socie del gruppo con il coinvolgimento di oltre 1.800 punti di vendita. L'obiettivo è di raggiungere quota 13.000 ASD/SSD partecipanti. Per questo motivo è stato arricchito il catalogo delle attrezzature sportive con la disponibilità di più di 200 referenze a copertura di tutte le discipline sportive con un occhio di riguardo alle attrezzature utili alla pratica sportiva da parte di portatori di disabilità di ogni grado. Ancora una volta ne è testimonial Roberto Baggio.

“Siamo particolarmente soddisfatti del grande risultato ottenuto nel 2023 e siamo orgogliosi di poter rinnovare un’iniziativa che, non solo rappresenta un importante sostegno allo sport dilettantistico in Italia, ma testimonia ancora una volta quanto sia fondamentale coinvolgere imprese, clienti e associazioni in progetti che favoriscano il benessere dei territori in cui operiamo” ha commentato Massimo Baggi, direttore marketing del

Gruppo Selex.

Come si partecipa

La modalità di partecipazione rimane la stessa dello scorso anno. Tutti in campo sarà attivo da settembre al 17 novembre e consentirà ai clienti titolari di carta fedeltà di contribuire tramite la spesa quotidiana. Infatti, i consumatori potranno sostenere società e associazioni iscritte all’iniziativa, donando loro i Codici Sport ricevuti in cassa, attraverso il sito e l’app creati ad hoc per il progetto. A loro volta, le Ad e le Ssd potranno accedere al catalogo loro

dedicato, scegliendo gratuitamente nuove attrezzature e infrastrutture per le loro attività.