Selex: i risultati (positivi) dell’iniziativa Tutti in Campo

#Esg. Si conclude con numeri importanti il progetto Tutti in Campo del Gruppo Selec che ha visto come ambassador Roberto Baggio e ha coinvolto le 17 imprese socie

Quasi 30.000 attrezzature sportive del valore di circa 2,5 milioni di euro sono state messe a disposizione delle quasi 11mila associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche coinvolte nel progetto Tutti in Campo, attivato dal Gruppo Selex. L'iniziativa, avviata nel settembre 2023 ha visto in prima linea, in qualità di ambassador del progetto, il campione sportivo Roberto Baggio e ha avuto la partecipazione dei clienti e delle 17 imprese socie di Selex. I consumatori hanno, infatti, partecipato attivamente al progetto, donando i Codici Sport ricevuti in cassa per sostenere le associazioni e le società Sportive del loro territorio.

“Questo importante contributo allo sport italiano, merito della sensibilità e del senso di appartenenza al proprio territorio dei nostri clienti -sottolinea Massimo Baggi, direttore marketing del Gruppo Selex-. Tutti in Campo riflette il forte impegno del nostro Gruppo nel diffondere i valori positivi dello sport e nel sostenere le realtà locali che ne promuovono la pratica, rappresenta un atto concreto che punta a favorire l’accessibilità allo sport delle giovani generazioni e dell’intera comunità. Le società sportive rappresentano un luogo di educazione e civismo fondamentali per il benessere della nostra comunità, il loro ruolo sociale va difeso e rafforzato.”

Visto il successo di questa edizione, Selex sta già programmando il prossimo appuntamento, rinnovando il progetto sportivo.