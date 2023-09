Gruppo Selex: parte il progetto Tutti in campo per promuovere lo sport

Roberto Baggio è l'ambassador d'eccezione per il progetto Tutti in campo, attivato dal Gruppo Selex per promuovere lo sport dilettantistico italiano

Entra nel vivo l'iniziativa Tutti in campo, attivata dal Gruppo Selex per promuovere lo sport dilettantistico italiano e sostenere le associazioni e società sportive dilettantistiche del territorio. L'ambassador è Roberto Baggio, simbolo dello sport italiano nel mondo.

"La nostra scelta di coinvolgere Roberto Baggio riflette il grande valore etico che ha per Gruppo Selex questa iniziativa. Baggio è un campione dello sport italiano nel mondo, uno sportivo da sempre attento ai giovani, convinto che lo sport rappresenti una palestra di vita, un esercizio anche morale e di partecipazione sociale” spiega Massimo Baggi, direttore marketing Gruppo Selex.

Come partecipare

L’iniziativa è attiva su oltre 1.800 punti di vendita, di 17 imprese socie del Gruppo, dislocati su tutto il territorio nazionale. I clienti titolari di carta fedeltà potranno partecipare fino al 19 novembre con la loro spesa quotidiana e donando i Codici Sport ricevuti in cassa, attraverso il sito e l’app creati ad hoc per Tutti in Campo. Dal canto loro, le associazioni e le società sportive dilettantistiche avranno accesso a un catalogo a loro dedicato dove poter scegliere di ordinare gratuitamente nuove attrezzature e infrastrutture per le loro attività.

Su quest'operazione Roberto Baggio dice: “Tutti in Campo incarna pienamente la filosofia e i principi che accompagnano da sempre la mia vita. In questo progetto sono coinvolte le famiglie e ognuno può offrire il suo contributo affinché arrivino più risorse possibili alle associazioni dilettantistiche per aiutare i giovani a credere nel loro futuro e a diventare i campioni del loro domani".