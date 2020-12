Gruppo Unicomm (Selex): a Vicenza uno store Emisfero (ex Auchan)

Cambio insegna per il punto di vendita Emisfero di Vicenza, situato nelle vicinanze della rotatoria tra Strada delle Cattane e viale del Sole e sviluppato su una superficie di 5.429 mq. Il Gruppo Unicomm (Selex) rinnova lo spazio precedentemente occupato da un ipermercato Auchan che impiega attualmente oltre 140 collaboratori, 94 dei quali erano già impiegati con la precedente gestione. Un aspetto, quello occupazionale, sottolineato dal presidente del gruppo Marcello Cestaro che evidenzia il sogno aziendale di “raggiungere i 10.000 dipendenti, perché oggi non c’è obiettivo più grande della possibilità di offrire alle persone la possibilità di avere un’occupazione”.

Il direttore commerciale Giancarlo Paola si sofferma, invece, sulla scelta di investire in questo formato. “Riproponiamo il nostro modello di ipermercato ma per l’occasione abbiamo rivisto il format con una forte distintività nei reparti freschi da sempre nostro elemento di forza” spiega evidenziandone la crescita. “Sono oramai cinque anni che i nostri ipermercati crescono rispetto al mercato con un differenziale significativo ed anche quest’anno, particolarmente critico per il canale, con un +5,75% a parità registriamo un gap positivo del 9,6% rispetto ai competitor nei territori in cui operiamo (-3,92%% dati like4like Nielsen) “.

1 di 5

Offerta e servizi del punto di vendita

L'assortimento comprende oltre 27.000 prodotti tra food e non food con un'attenzione ai fornitori locali e con progetti specifici nel settore dei casalinghi, nel petfood e nella cantina, dove sono presenti più di 1.000 referenze, con un focus sui vini del territorio e sulle birre speciali e artigianali. Il reparto offre la possibilità di vino sfuso in un'ottica di sostenibilità e di riduzione di imballaggi. In ortofrutta c'è, invece, il corner dedicato alle spremute fresche fatte al momento. È presente il reparto dedicato al sushi, con preparazione quotidiana da parte di personale specializzato. L’ipermercato accoglie inoltre un’edicola, un negozio di ottica e una parafarmacia, insieme al reparto petstore.

A breve sarà attivato il servizio di spesa online Così Comodo con ritiro instore. È disponibile la consegna a domicilio, invece, per elettrodomestici e prodotti tecnologici all’interno del punto di vendita.